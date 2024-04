'Carro voador' chinês é vendido com desconto na Agrishow 2024

Um modelo de 'carro voador' da EHang está sendo exibido na Agrishow 2024 e negociado com desconto na feira, o maior evento do agro no país.

"Na Agrishow, estamos vendendo por US$ 515 mil. Fora daqui o preço comercial é de US$ 600 mil", diz Manuela Souza, executiva de vendas da Gohobby, empresa que comercializa o veículo no Brasil. O valor inclui o frete da China, uma estação de carregamento e o treinamento para operá-lo.

A Gohobby busca atrair donos de fazendas e empresários do agro, que costumam usar aviões e helicópteros para se deslocarem entre suas propriedades. Souza não disse sua meta de vendas, mas comentou que avalia o mercado de aviação privada como "aquecido".

O veículo, no entanto, ainda aguarda homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para poder voar no Brasil. "A nossa expectativa é que isso ocorra em um ano e meio a dois anos", estima Souza. A entrega dos veículos será feita depois da liberação.

Segundo a executiva, já foram reservadas 16 unidades no Brasil, dentro e fora da feira. Esta foi a primeira vez que o veículo foi exposto em um grande evento no país, de acordo com ela.

O carro voador da EHang

Apelidado de "carro voador", o veículo da EHang é um eVTOL, modelo capaz de fazer decolagens na vertical, como um helicóptero, mas movido por energia elétrica e com vários motores, como um drone.

O modelo da EHang, EH-216S, já foi homologado na China e aguarda aval de outros países. Outro diferencial em relação aos helicópteros é que ele pode voar sem piloto. Na cabine, há assentos para dois passageiros e uma tela, onde os viajantes podem dizer para onde querem ir. O veículo é pilotado de forma remota, por uma central, mas pode voar em qualquer parte do mundo, segundo o fabricante, porque possui um sistema de comunicação via satélite.

A autonomia do eVTOL é de 30 quilômetros, e a recarga pode ser feita em uma tomada trifásica, em cerca de 30 minutos. Cada abastecimento sai em torno de R$ 14 em custos de energia elétrica, segundo a EHang.

O veículo pode voar a até 130 km/h, leva até 220 kg de carga e opera com 12 baterias independentes e 16 motores. O modelo pode pousar em qualquer heliponto. No entanto, as regras de operação destes veículos ainda serão definidas pela Anac.