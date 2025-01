Exportações de suco de laranja amargam no primeiro semestre da safra 2024/25

Mesmo sendo o principal destino das exportações brasileiras de suco de laranja, com 42,72% de participação, a Europa registrou uma queda de 22,21% nos embarques da bebida durante os primeiros seis meses da safra 2024/25, totalizando 228,6 mil toneladas, segundo dados da CitrusBR.

Em contrapartida, o faturamento com as vendas ao mercado europeu cresceu 41%, atingindo US$ 1,037 bilhão no período, impulsionado pela alta nos preços do suco.

Os Estados Unidos, um dos principais concorrentes do Brasil na produção de suco de laranja, também registraram uma queda de 7,17% nos embarques da bebida brasileira, com um total de 161,641 mil toneladas.

Por outro lado, o faturamento com as exportações para o mercado americano apresentou um aumento expressivo de 56,37%, alcançando US$ 675,8 milhões.

No mercado asiático, o desempenho das exportações de suco de laranja foi misto. No Japão, houve uma redução de 14,07% no volume embarcado, que somou 11.441 toneladas no período. Apesar disso, o faturamento aumentou de forma significativa, registrando uma alta de 79,75%, com US$ 62,96 milhões no totaL.

Na China, as importações de suco de laranja caíram 46,08%, com um total de 19.223 toneladas embarcadas entre julho e dezembro da safra 2024/25. O faturamento também recuou, registrando uma queda de 17,35%, com US$ 52,25 milhões no período.

Além dos principais destinos, outros mercados somaram 114.607 toneladas exportadas, com um faturamento de US$ 48,77 milhões, complementando os valores totais registrados pelo Brasil no período, conforme dados da CitrusBR.