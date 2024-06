Exportações de mamão brasileiro registram alta de 12% nos primeiros cinco meses de 2024

Dados reportados nesta quarta-feira, 12, pela Comex Stat e analisados pela Hortifrúti/Cepea mostram que as exportações brasileiras de mamão registraram alta de 12% de janeiro a maio deste ano em comparação com o mesmo período de 2023, para 17,60 mil toneladas.

No período, a receita com os embarques atingiu US$ 23,45 milhões, um aumento de 3% em relação a igual intervalo do ano anterior.

Expectativas para a safra

A análise realizada pelo Hortifrúti/Cepea atribui esse crescimento à expansão da oferta nacional da fruta, embora de forma pontual. Além disso, a perspectiva é de que esse crescimento continue, com a previsão de uma colheita ainda maior no segundo semestre deste ano – destaca-se ainda a consistente demanda europeia durante o período analisado.