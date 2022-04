EXAME lança programa de vídeo do agronegócio

Responsável por boa parte do PIB nacional, o agronegócio movimentou cerca de 1 trilhão de reais no ano passado, um recorde – a safra de grãos chegou a 250 milhões de toneladas e as exportações bateram 120 milhões de dólares, em uma alta de quase 20% em relação a 2020. A geração de empregos também vai bem: só no ano passado, foram 150 mil novas vagas. Os números superlativos são a combinação de fazer mais e melhor no campo -- as histórias de quem está por trás do crescimento do agro serão contadas em uma série de vídeo que EXAME lança nesta quinta, dia 7. Assista o primeiro episódio:

A cada quinzena, um novo programa, com transmissão no YouTube, vai mostrar os empresários do agro, as inovações em pesquisa e novos caminhos da sustentabilidade no campo.

No primeiro episódio, Joe Valle, proprietário da Malunga, a 70 quilômetros de Brasília, uma das maiores fazendas de alimentos orgânicos do país, mostra o dia a dia da produção. Com um faturamento anual de 40 milhões de reais, a Malunga abastece seis lojas da marca em Brasília e grandes redes de varejo, como Carrefour e Oba. Hoje, são produzidas cerca de 5.000 toneladas de hortaliças por ano, além de legumes, leite e laticínios. Até 2026, a receita deve chegar a 75 milhões de reais. “A expansão dos orgânicos traz junto um conceito de sustentabilidade cada vez mais valorizado”, diz Valle.