Escritórios Verdes, da JBS, regularizam 8 mil fazendas

Desde que o programa dos Escritórios Verdes começou, em 2021, a JBS – uma das maiores empresas de alimentos do mundo –, alcançou a marca de 8 mil regularizações socioambientais de fazendas no Brasil. Em 2023, a iniciativa contabilizou um total de 4 mil regularizações e atingiu o marco de 2.300 hectares direcionados para recomposição florestal. Para este ano, a meta é alcançar 12 mil regularizações e priorizar o atendimento ao pequeno produtor.

Escritórios Verdes 2.0

Considerando o dado de que, entre as 8 mil regularizações realizadas, 47% são de pequenas propriedades, a JBS lançou recentemente os Escritórios Verdes 2.0 com o objetivo de apoiar, principalmente, esses pequenos produtores.

“A tecnologia aumenta a produtividade, a renda e torna a produção mais sustentável”, afirma Liège Correia, diretora de Sustentabilidade da JBS Brasil. “Com os Escritórios Verdes 2.0, ofereceremos ferramentas para que o produtor tenha acesso a práticas e técnicas de produção regenerativa e sistemas agroflorestais integrados”, completa.

Segundo a executiva, a companhia adotou uma estratégia de enfrentamento ao problema do desmatamento que vai além do bloqueio dos produtores que não estão em conformidade com a política de compras da empresa.

“Entendemos que esta questão setorial relacionada ao desmatamento só terá uma solução se atuarmos de forma conjunta com os pecuaristas e pequenos produtores, oferecendo soluções efetivas e promovendo a assistência técnica para aqueles que desejam fazer a regularização. E os resultados que estamos alcançando nos Escritórios Verdes comprovam que se trata de uma estratégia acertada”, afirma.

A executiva explica que, em cerca de três anos de existência dos Escritórios Verdes, já foram efetuados mais de 22 mil atendimentos a produtores rurais, sendo que 9 mil aconteceram só em 2023, representando um crescimento de 57% quando comparado ao ano anterior.

Política de Compras Responsáveis da JBS

Atualmente, a JBS monitora diariamente mais de 70 mil potenciais fazendas fornecedoras de gado. Quando uma propriedade é identificada com qualquer tipo de não-conformidade com os critérios socioambientais da Política de Compras Responsáveis da JBS, há o bloqueio imediato no sistema de compras da companhia.

Neste momento, o trabalho dos Escritórios Verdes oferece apoio para compreender e apoiar aqueles produtores que queiram percorrer o caminho da sustentabilidade rumo à regularização das suas áreas.

O programa teve início com escritórios nos estados do Pará, Rondônia, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A partir do amadurecimento da iniciativa e do aumento da demanda por parte dos produtores, o programa foi expandido, chegando ao Acre e ao Tocantins.