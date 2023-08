Em evento, Empresômetro apresentará 'raio-x' do agronegócio brasileiro

O Empresômetro, spin-off do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) que usa dados para coletar e processar informações sobre mais de 48 milhões de empresas, realizará seu primeiro fórum com foco no mercado do agronegócio no dia 20 de setembro de 2023, na sede da Live University.

No evento, será lançado em primeira mão um estudo inédito que abordará o ecossistema do agronegócio brasileiro, apresentando os principais atores deste mercado, pessoas físicas (produtor rural) e pessoas jurídicas (indústria, atacado e varejo) constituindo-se em um verdadeiro raio-x deste setor, demonstrando a movimentação econômica em compras e vendas de insumos, matérias-primas, máquinas, equipamentos e produtos.

Além disso, diversos profissionais debaterão sobre dados e estatísticas dessa área. A programação tem como foco todo o ecossistema do agronegócio, subsidiando as áreas de compras, suprimentos, pricing, Inteligência de Mercado, vendas e logísticas.

"O mercado agro é muito precário de informações, e este evento com certeza será um divisor de águas entre os profissionais e suas carreiras, principalmente para se tomar decisões”, diz Carlos Pinto, sócio-diretor do Empresômetro.

O I Fórum Agro será dividido em 4 painéis:

Painel 1 - Apresentação do estudo: o agronegócio em números;

Painel 2 - Cadeia de Suprimentos do Agronegócio: Dados Assertivos Orientando Estratégias Lucrativas;

Painel 3 - A Participação do Produtor Rural no Ecossistema do Agronegócio;

Painel 4 - Impactos da Reforma Tributária no Agronegócio.

Alguns participantes confirmados são: Gilberto Luiz do Amaral, Presidente do conselho superior do IBPT; Cristiano Yazbek e Carlos Pinto, Sócios-Diretores do Empresômetro; Ana Lidia, Coord. de MBA na Live University; Jorge Campos, Sócio e Diretor do Portal Sped Brasil.

Serviço

Evento: I Fórum Agro 2023 Empresômetro

Data: 20 de Setembro de 2023 às 8:45

Local: R. Fidêncio Ramos, 302 - bloco b - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-010

Inscrição: forumagro.empresometro.com.br/inscricao