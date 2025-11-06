EXAME Agro

Conab vai comprar 137 mil toneladas de arroz para regular preços

Autorização foi concedida por ministérios do governo federal e terá R$ 200 milhões de recursos

Safra de arroz: governo irá estocar parte da safra ( Creativ Studio Heinemann/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18h17.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) comprará até 137 mil toneladas de arroz da safra 2024/25 dos produtores brasileiros para garantir a regulação dos preços[/grifar]. A compra, que foi autorizada pelos Ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Fazenda (MF), terá recursos de R$ 200 milhões.

A decisão, anunciada nesta quinta-feira, 6, procura atender os produtores onde os preços do cereal estão abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo federal. A queda no valor do grão, segundo a Conab, é explicada pelo boa oferta do produto no mercado e a suspensão de barreiras de exportação para a Índia. 

“Essa é mais uma iniciativa em apoio ao setor produtivo, que atualmente enfrenta um cenário de desvalorização do arroz no mercado”, diz o presidente da Conab, Edegar Pretto.

Como a compra vai funcionar?

Cada produtor poderá vender até 189 toneladas para a Conab, o que equivale a 3.150 sacas de 60 quilos ou ainda 3.780 sacas de 50 quilos. Essa iniciativa pretende atender cerca de 700 agricultores. 

Os interessados devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican) e procurar a regional da Conab de seu estado. Para ser comprado, o produto deve atender aos padrões estabelecidos pelo governo federal, que poderá estocar o arroz em armazéns próprios ou regulamentados pela Companhia.

