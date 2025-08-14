Com safra recorde, lucro da 3tentos cresce 127% no 2º trimestre de 2025

A safra recorde de grãos na temporada 2024/25 impulsionou os resultados do segundo trimestre de 2025 da 3tentos, empresa de grãos e insumos. No período, a receita operacional líquida alcançou R$ 3,5 bilhões, um aumento de 27,4% em comparação com o mesmo período de 2024.

O lucro líquido atingiu R$ 330,8 milhões, um crescimento de 127,2% ante o 2º tri do ano passado. No acumulado do primeiro semestre de 2025, a receita da companhia avançou 29%, somando R$ 7,1 bilhões.

O EBITDA ajustado somou R$ 182,4 milhões, com um aumento de 118,7%, e uma margem EBITDA ajustada de 5,1%.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) da 3tentos foi de 23,5% no segundo trimestre de 2025, o que representa um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024.

A expansão geográfica e a diversificação de produtos foram fundamentais para esse crescimento.

No segmento de Insumos, a receita líquida cresceu 65,3%, com destaque para na produção de canola, uma cultura de inverno com grande potencial de retorno para os agricultores.

No ano passado, a 3tentos, sob a presidência de João Marcelo Dumoncel, anunciou sua aposta na canola durante o período de entressafra.

"A empresa está investindo ativamente no fomento a essa cultura, que oferece alto retorno ao agricultor e será matéria-prima para a produção de farelo, óleo e biodiesel", afirmou a companhia em comunicado.

No segmento de Grãos, a receita líquida foi de R$ 1,3 bilhão, com um aumento de 39,4%, impulsionado pela safra recorde de soja no Mato Grosso, o maior estado produtor da commodity no Brasil.

No segmento Industrial, a receita líquida atingiu R$ 1,9 bilhão, um crescimento de 15,5%, beneficiada pela ampliação das capacidades nas plantas industriais de Vera (MT) e Cruz Alta (RS).

Crédito rural

O braço de crédito da empresa, a TentosCap, teve um aumento de 86% no valor da carteira, atingindo R$ 239,9 milhões, em função do início das operações e à ampliação das linhas de comercialização.

Além disso, a companhia expandiu suas alojas, aumentando o número para 72, além da continuidade dos investimentos na indústria de Porto Alegre do Norte, com um total de R$ 881 milhões já desembolsados — a projeção é de R$ 2 bilhões em investimentos.