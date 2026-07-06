Com carne e etanol na mira, agro brasileiro tenta barrar tarifaço de Trump

O setor produtivo brasileiro intensificou a articulação para tentar reverter as tarifas propostas pelo governo Donald Trump com base na Seção 301 da legislação comercial americana. A discussão ocorrerá nesta segunda-feira, 6, em audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).

A estratégia das entidades brasileiras será destacar os impactos econômicos das medidas para os próprios EUA. O argumento é de que a taxação de matérias-primas e produtos brasileiros elevaria os custos da indústria americana, pressionando a inflação e encarecendo produtos para os consumidores do país.

Ao todo, mais de 70 brasileiros participarão da audiência, entre representantes de cadeias produtivas, especialistas em comércio exterior, economistas e políticos.

O agronegócio terá 11 representantes com direito à fala, enquanto 12 entidades do setor agropecuário americano também apresentarão seus argumentos.

A audiência deve colocar frente a frente representantes do agronegócio brasileiro e entidades americanas favoráveis à adoção de tarifas recíprocas.

Um dos principais embates envolve o setor de biocombustíveis. A Renewable Fuels Association (RFA), que representa os produtores de etanol dos EUA, sustenta que o Brasil adota práticas comerciais desleais e defende a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros.

Para reforçar sua posição, a entidade divulgou uma pesquisa segundo a qual 74% dos eleitores americanos apoiam o Renewable Fuel Standard (RFS), programa federal que determina a mistura obrigatória de biocombustíveis aos combustíveis fósseis.

O percentual é o maior registrado pela associação em uma década de levantamentos trimestrais — apenas 12% dos entrevistados disseram ser contrários à política.

Na avaliação da RFA, esses números reforçam o papel do etanol de milho, produzido nos Estados Unidos, e do qual o país é o maior produtor global, para reduzir a dependência energética do país, fortalecer a economia rural e ampliar a oferta de combustíveis mais acessíveis.

Além da RFA, a United States Cattlemen's Association (USCA), uma das principais entidades da pecuária americana, pediu ao presidente Donald Trump a imposição de tarifas e restrições amplas sobre todos os produtos bovinos brasileiros, incluindo carne, cortes e miúdos, sem exceções.

A associação afirma que a pecuária brasileira opera com vantagens consideradas "injustas", relacionadas a desmatamento, trabalho forçado e falhas em rastreabilidade e governança. Com isso, defende o endurecimento das barreiras comerciais até que o Brasil comprove avanços estruturais nessas áreas.