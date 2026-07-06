Audiência sobre tarifas dos EUA ao Brasil começa hoje; veja lista de 81 inscritos

O governo dos Estados Unidos realiza, a partir desta segunda-feira, 3, uma audiencia para debater a possibilidade de novas sanções ao Brasil. Na seção, haverá espaço para que autoridades e entidades possam expor seus argumentos contra e a favor a aplicação das novas taxas.

Os Estados Unidos ameaçam impor novas tarifas de até 40% ao Brasil, por meio de investigação com base na lei chamada de Seção 301, pela qual acusam o país de práticas desleais no comércio exterior.

A audiencia será realizada em Washington, na sede do Escritório do Representante de Comércio (USTR), que realizou a investigação sobre o Brasil, a partir das 10h (11h em Brasília). O evento prevê 81 pronunciamentos, a serem realizados na segunda e terça, em 14 painéis diferentes. Veja a lista completa ao final da reportagem.

A primeira a falar será Andressa Silva, diretora-executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz). Na segunda, falam ainda representantes da Sociedade Rural Brasileira, Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Associação Nacional do Café e Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), além de Stefano Mozzi, da Bauducco.

Antes da audiência, houve espaço para que os interessados enviassem comentários ao processo, que recebeu mais de 700 manifestações. De um lado, parte das empresas e entidades defende que as taxas não sejam impostas, ou que haja um adiamento.

"A Bauducco solicitará uma exclusão restrita, direcionada e com prazo determinado para um número limitado de produtos de panificação — panetone, wafers recheados, biscoitos Choco e biscoitos Maria — que são essenciais para sustentar o investimento contínuo da empresa na produção nos EUA", diz a empresa, no pedido protocolado para participar da audiência.

Em sua participação, a empresa buscará destacar que atua nos EUA há mais de 20 anos e que constrói uma fábrica no condado de Pasco, na Flórida, no valor de US$ 200 milhões e que deverá gerar 600 empregos. "A Bauducco explicará por que um período de exclusão de três a cinco anos é apropriado para se alinhar ao cronograma de conclusão e expansão da produção nacional", afirma a empresa.

Há, inclusive, entidades e americanas que se posicionaram da mesma maneira, por temerem impactos em seus negócios. "A Tesla solicita respeitosamente ao USTR que considere o impacto sobre os fabricantes americanos ao finalizar esta medida tarifária e que adicione ao Anexo A [lista de isenções] certos insumos necessários para a fabricação, provenientes do Brasil", disse a empresa, em carta protocolada ao USTR.

Do outro lado, há entidades e empresas americanas que pedem a imposição de tarifas ao Brasil, sob alegação de que o país representa uma concorrência desleal. Entidades do setor de carne e de etanol dos EUA estão entre os principais defensores das tarifas.

Uma decisão sobre as novas taxas será tomada até 15 de julho. Além da audiência, há espaço para negociações entre os governos nos bastidores. O USTR é um órgão subordinado à Casa Branca, e não faz parte do sistema judicial dos EUA. Assim, a decisão final também envolve um componente político, e Trump pode dar a palavra final.

Flávio Bolsonaro fala na terça

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), será o primeiro a se pronunciar na terça-feira, 7. Ele defende que a aplicação de tarifas por parte dos Estados Unidos não resolverá os problemas apontados na investigação, que aponta barreiras comerciais impostas pelo Brasil a produtos e serviços americanos.

Para ele, as taxas impostas por Trump estão tendo um efeito oposto, de fazer o Brasil endurecer sua postura, e acusa o governo Lula de agir desta forma para obter ganhos eleitorais.

"As tarifas propostas recompensariam os próprios infratores que deveriam punir. Em outras palavras, as tarifas propostas recompensariam o atual governo brasileiro pela própria estratégia que vem adotando: obstruir negociações sérias, provocar retaliações de Washington e, em seguida, converter essa retaliação em uma vitória política interna", diz o senador, no documento.

Flávio defende, no documento, que as tarifas em análise pelos EUA sejam adiadas ao menos até a eleição, para que o tema não gere vantagens para Lula na disputa eleitoral. O líder brasileiro teve alta nas pesquisas quando Trump impôs tarifas ao país, no ano passado.

Neste dia, falam também o embaixador Roberto Azevedo, em nome da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da Fiesp e da CSN. A lista traz, ainda, representantes da Taurus, Engemasa e Portobello.

Veja a agenda de depoimentos na investigação sobre a Seção 301

DIA 1

Segunda-feira, 6 de julho de 2026 – 10h00

Painel 1

1. Andressa Silva, Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz)

2. Mark Bitting, Gehring Montgomery, Inc.

3. Vinicius Vanzella, SAGMA

4. Marcelo Schunn Junqueira, Sociedade Rural Brasileira

5. Mark Wilson, Conselho de Grãos e Bioprodutos dos Estados Unidos

6. Andrew LaVigne, Associação Americana do Comércio de Sementes

Painel 2

1. Paulo Wenceslau, FN USA Inc.

2. Bill Bullard, Fundo de Defesa Jurídica dos Pecuaristas e Criadores de Gado dos Estados Unidos (R-CALF USA)

3. Justin Tupper, Associação dos Pecuaristas dos Estados Unidos

4. Fernanda Carneiro, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

5. Dan Haney, Alltech, Inc.

Painel 3

1. Marcos Matos, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ)

2. José Luiz Pimenta Junior, Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS)

3. William Murray, Associação Nacional do Café

4. João Marcelo Messas, Associação Brasileira dos Exportadores de Mel

5. Joelma Lambertucci de Brito, Lambertucci Trade Solution

6. Beth Hughes, Associação Americana de Vestuário e Calçados

Intervalo

Painel 4

1. Kristina Rosales, Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil)

2. James Poole, Obelisk Tech Systems

3. Anne McKinney, Câmara de Comércio dos Estados Unidos

4. Paulo Figueiredo

5. Stefano Mozzi, Bauducco Foods Inc.

6. Jody Bickett, Wholesome Sweeteners

Painel 5

1. Arlen Penner, Prairie Imports LLC

2. Andrew Sargeantson, Sunland Trading, Inc.

3. Michael Carle, Sweet Harvest Foods

4. Clint Hagen, Associação Americana dos Produtores de Beterraba-Açucareira e Associação Americana do Açúcar de Beterraba

5. Mark Tasman, Peachtree Playthings, Inc.

6. Marni Karlin, Stonyfield Organic

Painel 6

1. Melinda St. Louis, Public Citizen

2. Dan Anthony, We Pay the Tariffs

3. Vinicius Nunes Pinto

4. Gustavo Pessoa

5. Ashley Amidon, Associação Internacional de Produtos de Madeira

Painel 7

1. Rodrigo A. de Ouro Preto Santos, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)

2. Chris Bliley, Growth Energy

3. Matthew Frostic, Associação Nacional dos Produtores de Milho

4. Edward Hubbard, Associação de Combustíveis Renováveis

5. Andrea Almeida, União Nacional do Etanol de Milho (UNEM)

6. Welber Barral, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA)

Recesso

DIA 2

Terça-feira, 7 de julho de 2026 – 10h00

Painel 8

1. Flavio Bolsonaro, senador brasileiro

2. Embaixador Roberto Azevedo, Confederação Nacional da Indústria (CNI)

3. Letícia Sperb Masselli, Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados)

4. Matt Priest, Associação dos Distribuidores e Varejistas de Calçados da América (FDRA)

5. Peter Grueterich, JPT Group LLC / Bernardo Footwear

Painel 9

1. Pete Ruggiero, Crayola LLC

2. Jonathan Gold, Federação Nacional do Varejo

3. Lauren Gray, Dillard's Inc.

4. Embaixador Roberto Azevedo, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)

5. Tim Tarpley, Conselho da Indústria de Energia e Tecnologia

Painel 10

1. Embaixador Roberto Azevedo, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)

2. Alais Coluchi, Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (ANFACER)

3. Wilton Jose Machado, Brasil Minerios

4. João Baroni, Engemasa Engenharia e Materiais Ltda.

5. Atom Saverse, Isolatek International Corporation

6. Timothy Brightbill, Coalizão dos Fabricantes Americanos de Produtos de Marcenaria

Intervalo

Painel 11

1. Colby Slaughter, Rayonier Advanced Materials, Inc.

2. Homero Busnello, Tecumseh do Brasil Ltda.

3. Nils Kah, SHF Yachts LLC (Schaefer Yachts)

4. Bret Vorhees, Taurus Holdings Inc.

5. Timothy Bauer, Amyris Inc.

6. Mark Kaplan, Consolidated Mill Supply

Painel 12

1. Tessa Capeloto, Century Aluminum

2. Kyle Lundin, Mesabi Metallics

3. Celso Figueiredo, Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais (SINDIFER)

4. Brandon Farris, Associação dos Fabricantes de Aço

5. Fernando Staudt, Altus Sistemas de Automação S.A.

6. Wagner Parente, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ)

Painel 13

1. Peter Barry, WEG Electric Corp.

2. Matthew Barron, Slyvamo

3. Welber Oliveira Barral, Indústria Brasileira de Árvores (Ibá)

4. Celso Figueiredo, Klabin S.A.

5. Patrick Bloom, Cleveland-Cliffs Inc.

6. Barry Schneider, Steel Dynamics Inc.

Painel 14

1. Fabio Cruz, Centrorochas – Associação Brasileira de Rochas Naturais

2. James Hieb, Instituto da Pedra Natural (NSI)

3. Janelle Edmonds, Wisenbaker Builder Services Inc.

4. James Durbin, Portobello America

5. Gian Carlo Almeida Marodin, Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (ABIMCI)

Recesso