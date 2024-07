Com 1.179 estabelecimentos, agro concentra maior parte das cooperativas do país, mostra anuário

O agronegócio brasileiro é o setor com o maior número de cooperativas no país, com 1.179 unidades, segundo o Anuário do Cooperativismo 2024, divulgado nesta quarta-feira, 31, pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

O documento revela que, até dezembro de 2023, o Brasil possuía 4.590 cooperativas. No total, 550.611 pessoas estão empregadas em cooperativas e 23,45 milhões de cooperados. O agro tem 257,1 mil empregados e mais de 1 milhão de cooperados.

De acordo com o anuário, o faturamento das cooperativas agropecuárias brasileiras recuou 1,60% em 2023, para R$ 423,1 bilhões, após dois anos consecutivos de crescimento significativo — a redução é atribuída à estabilização dos preços das principais commodities agrícolas e dos insumos.

LEIA MAIS: Cooperativas de crédito estão na rota do trilhão - e adentram o Brasil

Em 2021 e 2022, as receitas das cooperativas chegaram a R$ 358,4 bilhões e R$ 429,9 bilhões, respectivamente, impulsionadas por recordes de safra e cotações elevadas durante a pandemia.

Com isso, o lucro das cooperativas agropecuárias, conhecido como "sobras" no setor, caiu de R$ 22,5 bilhões em 2022 para R$ 20,4 bilhões em 2023.

1 /16 Plantação de soja em mato grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja (O que representou 40,7% do total exportado)

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Minas Gerais lidera cooperativas agropecuárias

O estado de Minas Gerais lidera em número de cooperativas agropecuárias, com 186 unidades, enquanto a região Sudeste concentra a maioria delas, com 330. Já o Sul do país se destaca com o maior número de cooperados (558,5 mil) e de empregados (201,5 mil).

Segundo o documento, a maioria das cooperativas (684) opera na produção de grãos e outros produtos não industrializados de origem vegetal, o que representa 58% do total.

O ranking é seguido pelas cooperativas de insumos (510), produtos de origem animal não industrializados (395), serviços (387), produtos industrializados de origem vegetal (323), bens de fornecimento (275), produtos industrializados de origem animal (205) e escolas técnicas de produção rural (26).

O anuário também destaca a intercooperação entre diferentes segmentos do cooperativismo, com destaque para as transações entre cooperativas agropecuárias e de crédito.

No total, o cooperativismo brasileiro gerou R$ 692 bilhões em faturamento em 2023, o que representou um crescimento de 5,5% em relação aos R$ 655,8 bilhões de 2022.

O montante abrange setores como agropecuário, transportes, crédito, saúde, infraestrutura, trabalho, produção de bens e serviços e consumo — as sobras distribuídas chegaram a R$ 38,9 bilhões.