Grupo Potencial, de biodiesel, entra na logística portuária em Paranaguá

Operação, que começa a funcionar em fevereiro de 2026, marca a entrada do grupo paranaense no setor logístico

Porto de Paranaguá, Paraná: volume de cargas cresceu 10,1% em 2025. (Paulo Fridman/Corbis/Getty Images)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15h51.

O Grupo Potencial — com atuação em energia, combustíveis e agronegócio — prepara uma rodada de investimentos voltada à área de logística.

O primeiro passo será a estreia no segmento de logística portuária, com investimento inicial de R$ 4,5 milhões, por meio da criação da BWSP, nova empresa dedicada ao transporte e à organização de contêineres no Porto de Paranaguá (PR).

A empresa, diz o comunicado, terá como foco a movimentação de cargas líquidas conteinerizadas — os chamados isotanks — e a 'estruturação de etapas estratégicas da operação retroportuária, com ganhos previstos em eficiência, controle e redução de custos logísticos'.

A operação, que começa a funcionar em fevereiro de 2026, marca a entrada do grupo paranaense no setor logístico e amplia a estratégia da companhia de biodiesel de verticalização das cadeias de suprimentos.

A previsão é de que a nova empresa tenha capacidade para movimentar cerca de mil contêineres por mês, tanto na importação quanto na exportação.

"A BWSP nasce como um pilar de verticalização logística, permitindo ao Grupo Potencial assumir maior controle sobre operações sensíveis da cadeia portuária e elevar o nível de previsibilidade das operações", diz Caique Tossulino, diretor de operações da BWSP.

Um dos objetivos imediatos do Grupo Potencial é reduzir os gastos com armazenagem — que hoje somam cerca de R$ 600 mil por mês — ao estruturar internamente a etapa de prestacking, ou posicionamento prévio dos contêineres no pátio.

Infraestrutura no agro

Além de atender à demanda interna do Grupo Potencial, a empresa também planeja operar para terceiros, contribuindo para o desenvolvimento logístico e econômico do Paraná.

A iniciativa surge em um momento de expansão para o Porto de Paranaguá, que registrou, em 2025, o maior crescimento percentual em volume de cargas entre os principais complexos portuários do país: foram 73,5 milhões de toneladas movimentadas, alta de 10,1% em relação a 2024, segundo dados do Comex Stat.

Instalada a apenas 2,3 km da área portuária de Paranaguá, a BWSP contará com frota própria de caminhões, máquinas modernas e um sistema integrado de gestão (SAP).

