BTG e Ceres fecham parceria e criam R$ 7 bilhões em ativos no agro

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) anunciou nesta terça-feira, 9, um acordo com a Ceres Investimentos para ampliar sua atuação na estruturação de operações e na gestão de ativos voltados ao agronegócio.

O modelo prevê atuação integrada: o banco terá o direito de adquirir 49,9% do capital da Ceres. A operação ainda está sujeita à aprovação regulatória.

Com a parceria, a BTG Pactual Asset Management passa a contar com um portfólio combinado de R$ 7 bilhões em sua vertical agro.

“É uma parceria que reforça nossa estratégia de expansão no agro com escala, profundidade regional e proximidade com todos os elos da cadeia”, afirmou Roberto Sallouti, CEO do banco, em comunicado.

Parceria Ceres e BTG

Fundada em 2019, a Ceres já originou mais de R$ 6 bilhões em ativos agro. Sua base de clientes saltou de 23 para 382 em seis anos, com crescimento de 58% no número de clientes ativos em 2024.

A companhia atua desde a estruturação de emissões de dívida até a gestão de fundos setoriais e operações de trade finance, com presença no Triângulo Mineiro, Centro-Oeste e interior de São Paulo.

Entre as soluções oferecidas estão Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), operações de sales & leaseback de ativos logísticos, desenvolvimento de terras, fundos setoriais — como o Ceres Confina — e operações de trade finance.

"Ao longo dos anos, acumulamos um conhecimento profundo das diferentes culturas, cadeias e ciclos do agronegócio, que sempre norteou como desenhamos nossas soluções. Agora, queremos acelerar nossa expansão nacional, afirmou Guilherme Cunha, sócio-fundador da Ceres.