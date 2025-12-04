Corrida dos dividendos: R$ 68 bilhões foram anunciados desde novembro, diz BTG

Empresas listadas na bolsa brasileira estão antecipando pagamentos de dividendos para evitar a nova tributação de 10%, que entra em vigor em 2026. A corrida foi prevista por analistas de mercado e já movimenta cifras bilionárias.

Desde o início de novembro, companhias anunciaram R$ 68 bilhões em dividendos, sendo pelo menos R$ 35,7 bilhões classificados como extraordinários, de acordo com relatório divulgado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

A nova legislação, sancionada pelo governo após aprovação no Congresso, acaba com a isenção fiscal sobre dividendos em vigor desde 1996. Pela regra, dividendos declarados em 2025 com base nos lucros obtidos até 2024 (inclusive reservas e lucros acumulados) ainda seguirão isentos. Por isso, empresas com caixa elevado e baixa alavancagem têm acelerado a distribuição.

Em relatório publicado em 30 de outubro, antes da aprovação da lei, o BTG Pactual já previa esse movimento. O banco destacou setores e empresas com maior potencial de pagamentos extraordinários. A projeção se confirmou com os anúncios recentes.

Entre os destaques estão Itaú (R$ 23,4 bilhões), Vale (R$ 15,3 bilhões), Petrobras (R$ 12,2 bilhões) e Axia (R$ 4,3 bilhões).

O setor imobiliário tem ganhado atenção com seis empresas anunciando dividendos adicionais, como Even (9,6% de yield), Trisul (6,5%) e Eztec (5,0%). No varejo, a Vulcabras pagou dividendo com yield de 9,5%. A Marcopolo também anunciou R$ 0,69 por ação, o que representa um retorno de 10%.

Segundo os analistas, as empresas brasileiras cumulavam R$ 548 bilhões em lucros e reservas no fim do terceiro trimestre, cerca de 20% do valor de mercado. Mesmo que parte não seja distribuída, a expectativa é que o movimento continue nas próximas semanas.

Uma parcela dos valores pode retornar ao mercado acionário, sustentando a valorização recente. O volume negociado no Ibovespa gira em torno de R$ 24 bilhões por dia. Além disso, empresas têm até 2028 para efetivar os pagamentos, o que pode diluir o impacto imediato.