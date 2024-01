Bayer é multada em US$ 2,3 bilhões nos EUA por efeitos do herbicida Roundup

A Justiça norte-americana determinou na última sexta-feira, 26, que a multilnacional alemã Bayer pague 2,25 bilhões de dólares a John McKivision, um homem da Pensilvânia que afirma ter desenvolvido câncer devido à exposição ao herbicida da empresa Roundup. Após o veredito, as ações da companhia despencaram 5,7% em Frankfurt, e estão quase 70% abaixo desde que a Bayer adquiriu a fabricante do Roundup, a Monsanto, em 2018.

A decisão de um júri da Filadélfia é a maior multa recebida pela empresa até agora, em cinco anos de litígios sobre o herbicida. Ao todo, os jurados do tribunal estadual concederam US$ 250 milhões para compensar suas perdas e US$ 2 bilhões em danos punitivos sobre alegações de que anos de uso do Roundup no trabalho e em casa causaram o câncer.

“A decisão de danos punitivos pelo júri envia uma mensagem clara de que esta corporação multinacional precisa de mudanças de cima a baixo”, disseram Tom Kline e Jason Itkin, advogados de McKivision, em comunicado conjunto, segundo a agência Reuters.

Em comunicado, a Bayer disse que discorda da decisão, pois “entra em conflito com o peso esmagador de evidências científicas e avaliações regulatórias e científicas mundiais, e acredita ter argumentos sólidos em um recurso para reverter esse veredito e eliminar ou reduzir a compensação excessiva e inconstitucional”.

Embora a empresa tenha ganhado outro julgamento mais recente em dezembro, assim como uma série de processos anteriores, o veredito da Pensilvânia, estado cuja capital é a Filadélfia, se soma a outras cinco vitórias recentes no final do ano passado por autores que processaram a Bayer por causa do Roundup.

Herança da Monsanto

Os processos do Roundup, que a Bayer herdou com a aquisição de US$ 63 bilhões da Monsanto, são um grande obstáculo para a companhia em nível internacional. A empresa não conseguiu conter os problemas com o herbicida, mesmo depois de se comprometer a gastar até US$ 16 bilhões para encerrar o litígio.

Cerca de 165.000 queixas foram feitas nos EUA contra a empresa por lesões pessoais supostamente causadas pelo Roundup. A maioria dos autores, como McKivision, alega que o produto os fez desenvolver linfoma não-Hodgkin.

O CEO Bill Anderson quer persuadir os investidores de que ele pode reerguer a fortuna da Bayer, desafio criado por seu antecessor, Werner Baumann, que orquestrou o acordo com a Monsanto apenas algumas semanas após assumir o cargo.

De acordo com a Bloomberg, Anderson se concentra em eliminar camadas de burocracia e acelerar a tomada de decisões. Outros desafios incluem o pagamento de níveis elevados de dívida e descobrir como crescer a divisão farmacêutica nos próximos anos. Analistas disseram à Bloomberg que a Bayer pode precisar revisar sua política de dividendos em breve.

40 mil casos pendentes

Esta não é a primeira vez que a Bayer é condenada por alegação de doenças cancerígenas mediante o uso do Roundup. O produto está entre os herbicidas mais amplamente utilizados nos EUA, embora a empresa tenha gradualmente encerrado suas vendas para uso doméstico no ano passado. Até então, o Roundop era vendido como produto de prateleira em supermercados e podia ser manejado por qualquer consumidor - aumentando o risco do uso inadequado.

Este é o argumento da empresa ao defender que a formulação é segura, e é nele que a companhia deve se ater ao resolver os cerca de 40.000 casos de Roundup ainda pendentes nos Estados Unidos. De acordo com a Bayer, décadas de estudos mostram que o Roundup e seu ingrediente ativo, o glifosato, são seguros para uso humano.

Em 2020, a Bayer resolveu a maioria dos casos pendentes do Roundup na época por até 9,6 bilhões de dólares, mas não conseguiu obter um acordo que cobrisse casos futuros.

Embora a multa do júri na Pensilvânia provavelmente seja reduzida, este veredito pode ser mais desafiador do que os anteriores por causa do alto nível de danos compensatórios.

A Monsanto, da Bayer, ganhou 10 dos 16 julgamentos recentes do Roundup, mas os casos que perdeu incluem uma multa de US$ 1,5 bilhão em Missouri entregue em novembro a três ex-usuários do herbicida. A divisão agrícola da multinacional alemã enfrenta seu próximo julgamento no início do próximo mês em um tribunal estadual em Delaware.