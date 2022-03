Analistas veem impacto limitado de taxa zero para etanol e óleo de soja

A isenção de tarifas de importação anunciada na véspera pelo governo brasileiro para etanol, açúcar e óleo de soja é avaliada neste primeiro momento como inócua para negócios e teria motivações mais políticas, com o Brasil buscando alternativas para uma alta nos preços das commodities e efeitos da guerra na Ucrânia, segundo especialistas.

No caso do etanol importado, o cálculo da arbitragem, mesmo com tarifa zero, indica que o produto importado ainda chegaria 8% a 10% acima do preço doméstico. E a entrada da safra de cana do Centro-Sul em abril tende a pressionar as cotações no país, limitando ainda mais qualquer janela para compras externas.

"Estamos às vésperas do início da nova safra, em que o preço vai cair, a nossa estimativa é que a arbitragem fique fechada mesmo com tarifa zero", afirmou à Reuters o presidente da Datagro, Plinio Nastari, acrescentando que o etanol já é mais competitivo que a gasolina nos principais estados produtores do Brasil.

No anúncio da isenção da tarifa, o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, disse que estimativas apontam que a redução de 18% a zero da tarifa do etanol poderia reduzir em R$ 0,20 o preço do litro da gasolina na bomba.

Mas Nastari apontou ainda outras dificuldades para efetivação de negócios, como fatores sazonais nos Estados Unidos, o país que teria etanol para exportar ao Brasil.

"Tem o início da demanda de verão nos Estados Unidos, aumenta o consumo de gasolina e os preços sobem, com o aumento da gasolina, o preço do etanol também sobe. Além do efeito da guerra da Ucrânia [nos preços de combustíveis], tem um fator sazonal que é o período de verão dos Estados Unidos", acrescentou Nastari.

O analista Júlio Maria Borges, da JOB, concorda. Segundo ele, o etanol dos EUA "está caro". "O imposto zerado não deve ter efeito no curto prazo", disse ele, ressaltando que a janela de importação está fechada.

Para Nastari, da Datagro, a tendência é que a competitividade do etanol brasileiro frente à gasolina aumente nas próximas semanas, com queda do preço ao produtor, com a chegada da safra.

"Aí a gente tem de contar que essa queda seja transmitida ao consumidores", afirmou.

Sobre impacto da isenção de tarifa para importação de açúcar, o analista disse que a medida também não deve ter efeitos práticos, uma vez que o Brasil, maior exportador global, é o país com menor custo do mundo.

Óleo de soja

O governo ainda zerou a taxa para café moído (de alíquota de 9%), margarina (10,8%), queijo (28%), macarrão (14,4%), açúcar (16%) e óleo de soja (9%), uma vez que considera que esses itens estão entre os componentes que mais pesam no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

No caso do óleo de soja, o impacto da tarifa zero para impulsionar importações parece ser "muito pequeno", disse o analista da Safras & Mercado, Luiz Fernando Roque.

Ele avaliou que não há um problema de oferta — embora os preços do óleo de soja estejam mais altos —, porque o Brasil está adotando uma mistura menor de biodiesel.

"Já tem demanda menor por óleo e pode até diminuir exportação de óleo, se necessário. Não acredito que essa abertura vai trazer grande importação de óleo", disse ele, lembrando que a Argentina, maior exportadora global, já negocia ao Brasil com tarifa zero por ser parceira do Mercosul.

Ele disse que eventuais compras dos EUA dependeriam também de a conta fechar.

"Acho que é medida mais política, porque o preço do óleo está subindo muito... no farelo, uma redução da taxa seria mais interessante", acrescentou.

O mercado de soja no Brasil tem sido sustentado por uma severa quebra de safra no país e, mais recentemente, por efeitos da alta nas commodities em razão de temores sobre a oferta pela guerra na Ucrânia.

Durante evento da Safras & Mercado nesta terça-feira, Roque lembrou que a oferta de soja deverá terminar o ano em níveis historicamente baixos no Brasil, o que poderia até eventualmente resultar em importações do grão americano, visto que a colheita também quebrou em razão do clima na Argentina e Paraguai.

Mas esse movimento ocorreria em um segundo momento, não agora durante o processo de colheita no Brasil.

Neste cenário, os prêmios para a soja do Brasil sobre as cotações da bolsa de Chicago devem seguir firmes, com exportadores e indústria disputando a oferta menor da oleaginosa.