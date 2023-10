Qual a importância de unir pesquisa e sustentabilidade no agro?

Em um contexto de segurança climática e alimentar, do laboratório à aplicação de tecnologias no campo, as áreas de pesquisa e sustentabilidade têm caminhado lado a lado para que o Brasil amplie sua produtividade com o respaldo da ciência.

Para que a produção agropecuária brasileira seja mais sustentável, há uma força-tarefa da iniciativa público-privada para ampliar a pesquisa científica e torná-la realidade nas propriedades rurais. Quem fala sobre este e outros assuntos no videocast da EXAME Agro é Silvia Masshurá, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e Carolina Graça, head de sustentabilidade da Bayer para América Latina.

