Conheça o curso mais bem avaliado da EXAME Academy: O Manual do Investidor

“Meu objetivo é fazer com que o aluno compreenda como usar cada tipo de investimento, de acordo com a necessidade particular dele.” É dessa maneira que André Bona, educador financeiro e professor do curso O Manual do Investidor, explica aos alunos o que devem esperar do conteúdo das aulas. O número de pessoas interessadas em expandir suas formas de renda tem crescido cada vez mais, mas a maioria ainda não sabe como começar ou qual seria o investimento certo.

Segundo o Raio X do Investidor Brasileiro, pesquisa desenvolvida pela Anbima em parceria com o Datafolha, em 2019, 62% da população brasileira não economizou um centavo, o que provavelmente deixou essas pessoas vulneráveis — especialmente em tempos de crise como a atual, quando a falta de reserva financeira foi, muitas vezes, combinada com a redução de renda, ou até com a perda total de receita.



Para participar do curso O Manual do Investidor, Bona conta que não é necessário qualquer conhecimento prévio e que o início das aulas foi mesmo formulado para ensinar o básico. “A primeira parte do curso ensina, em detalhes, as particularidades de quase todos os tipos de investimento disponíveis no mercado. Mesmo que o aluno não tenha qualquer conhecimento prévio sobre investimentos, ele irá aprender sobre os mais importantes. Isso significa que o aluno sairá da trilha de conhecimento preparado para saber exatamente como escolher o melhor destino para seu dinheiro”, afirma.

Depois de ensinar os fundamentos, na segunda parte do Manual, o educador explora as possibilidades em contrapartida às necessidades particulares de cada um, preparando-os para todos os riscos que estão presentes no mercado financeiro. “Após concluir O Manual do Investidor, os alunos conseguem compreender o funcionamento e as características de praticamente todos os tipos de investimento disponíveis no mercado financeiro. E então, estarão aptos a saber como escolher os investimentos de maneira personalizada. Isso vai ser útil para ele utilizar em qualquer cenário econômico e em todos os momentos de sua vida, de maneira organizada e que proporcione conforto e segurança na tomada de decisão”, explica Bona.

Apesar de, à primeira vista, o curso parecer destinado a quem não tem muito conhecimento, aqueles que já investem também têm o que aprender, pois Bona ensina a maior dificuldade: como fazer as escolhas certas. “O Manual também auxilia àquelas pessoas que já têm algum conhecimento, pois a grande dificuldade dos investidores, de maneira geral, é saber como escolher, qual investimento se adequa a cada tipo de necessidade. Então, nesse curso, ele poderá relembrar os conceitos e as características de todos os produtos e, quem sabe, até reavaliar a distribuição de sua carteira.”, complementa Bona.

Atualmente, O Manual do Investidor é o curso mais bem avaliado da EXAME Academy, onde 100% dos alunos consideram o investimento (no curso) como um ótimo custo-benefício e 99% afirmam que a didática do curso e o professor são excelentes. “Experiência completa de aprendizagem” e “qualidade do conteúdo do curso” também foram frequentemente sinalizadas como as características do Manual do Investidor. O curso, um dos primeiros lançados através da plataforma, é composto de quatro módulos, são eles: “Renda Fixa”, “Renda Variável”, “Fundo de Investimento e Previdência” e “Escolhendo seus Investimentos”.

Os alunos Gabriel Ribeiro e Isabel Albuquerque contam, a seguir, o que acharam das aulas e quais foram os principais aprendizados.

“Gostei bastante do curso. Já acompanhava o André Bona pelo site, YouTube e mídias sociais e buscava justamente um curso que organizasse todo aquele conteúdo disponível, mas de maneira dispersa. Atendeu 100% da minha demanda e com um bônus surpreendente: participar de um grupo fechado recebendo sugestões de leituras, vídeos e mentoria pelo próprio Bona”, disse Ribeiro. “Para quem só teve educação financeira o famoso jargão ‘não gaste mais do que ganha’, encontrei no Manual do Investidor a didática para entender que a educação financeira é muito mais que isso e também deixar de ser mera poupadora e me tornar definitivamente investidora”, conclui Albuquerque. O Manual do Investidor conta com um grupo exclusivo no Telegram, onde as dúvidas individuais são sanadas pelo próprio professor à medida que surgem.



A EXAME Academy oferece garantia de uma semana após a matrícula em qualquer um de seus cursos. Caso o aluno ao se matricular não encontre o que procurou, o cancelamento poderá ser realizado sem qualquer burocracia.