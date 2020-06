No dia 13 de julho de 1985, quase 100 mil pessoas estavam reunidas no estádio John Kennedy na Filadélfia para assistir ao Live Aid, um dos grandes festivais de rock da história.

O objetivo daquele show que ocorreu há 35 anos tem se tornado assunto recorrente em 2020. As doações. O festival, que reuniu cantores e bandas como Elton John e Queen, tinha como objetivo arrecadar dinheiro para combater a fome na África.

Por causa da pandemia, praticamente tudo parou e as rotinas foram modificadas. Em tempos de crises, é comum que as pessoas se solidarizem e ajudem umas as outras.

É o que está acontecendo durante a pandemia do novo coronavírus. Empresas doam dinheiro e objetos hospitalares, pessoas doam comida, roupas, itens de necessidade básica.

No #examinando de hoje vamos te mostrar algumas iniciativas de doações e como elas acontecem em tempos de pandemia.