Com variante Ômicron à vista, Brasil proíbe voos da África

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já identificou um caso positivo de covid-19 em um passageiro brasileiro que passou pela África do Sul e desembarcou em São Paulo. A partir desta segunda, o Brasil proibiu voos internacionais que tenham origem ou passagem por África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbábue por um prazo inicial de 14 dias. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que os cuidados com a Ômicron são os mesmos tomados com cepas anteriores e trata-se de "uma variante de preocupação" e não de uma "variante de desespero".