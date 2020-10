Tchau, Apple: Xiaomi se torna 3ª maior fabricante de celulares no mundo

Os bons resultados financeiros divulgados nesta quinta-feira, 29, não foram o suficiente para manter a Apple como a terceira maior fabricante de celulares no mundo. Na manhã desta sexta-feira, 30, relatórios das consultorias Canalys, Counterpoint e IDC mostraram que a chinesa Xiaomi ultrapassou a americana de Steve Jobs, usurpando o terceiro lugar no ranking mundial de vendas, com um crescimento de mais de 40% entre os trimestres, deixando para trás até mesmo sua concorrente direta, a também chinesa Huawei.

A Xiaomi, segundo todas as consultorias, teve um crescimento bastante expressivo no trimestre, de 45% sendo a Canalys, 46% de acordo com a Counterpoint e 42% segundo a IDC.

Apesar de o mercado de smartphones ter se recuperado no terceiro trimestre, e ter ensaiado um retorno forte, as vendas ainda são de 1% a 4% menores do que a do mesmo período de 2019. Isso não impediu que a sul-coreana Samsung continuasse a liderar a lista, com um crescimento de 2% no trimestre quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Segundo a Canalys, a ordem das maiores fabricantes de smartphones agora é: Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, Vivo, Oppo, Realme, Lenovo e Transsion.