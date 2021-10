WhatsApp, Instagram e Facebook registram instabilidade nesta segunda

Usuários do WhatsApp, Facebook e Instagram usaram as redes sociais para relatar problemas no funcionamento da plataforma nesta segunda-feira, 4. O relato geral era de inacessibilidade dos sites e o não carregamento dos aplicativos.

O site Down Detector, que aglomera relatos de consumidores sobre o status de serviços online, apresentou uma alta no nível de reclamações a partir das 12h atingindo seu pico por volta das 13h.

No Twitter, as contas oficiais das redes sociais se posicionaram: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui assim que possível", disse em nota o WhatsApp. O comunicado dos outros produtos do Facebook foram semelhantes.

Até o retorno, o recomendado é esperar a instabilidade passar para voltar a usar os serviços.