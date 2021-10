Com WhatsApp fora do ar, Signal e Telegram disparam

Os aplicativos Signal e Telegram dispararam em número de downloads nesta segunda-feira, marcada pelo WhatsApp fora do ar.

O Signal, que tem o cofundador do WhatsApp Brian Acton como um de seus líderes, publicou uma mensagem no Twitter falando sobre o aumento do número de usuários e desejando que os engenheiros de “outras plataformas” consigam resolver logo os problemas de instabilidade.

Signups are way up on Signal (welcome everyone!) We also know what it’s like to work through an outage, and wish the best for the engineers working on bringing back service on other platforms #mondays

— Signal (@signalapp) October 4, 2021