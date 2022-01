WhatsApp testa deixar áudio tocando enquanto usuário mexe no app

O aplicativo de mensagens WhatsApp está trabalhando em uma atualização na ferramenta de áudios. De acordo com o site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o mensageiro, uma versão beta está sendo lançada para usuários escutarem áudios enquanto mudam entre conversas.

A novidade está disponível somente para alguns usuários iOS e deve chegar para mais e mais pessoas nas próximas semanas. Não há uma data de lançamento prevista para o recurso no app beta para Android, mas ele já está em desenvolvimento.

Pelo menos por enquanto, o recurso se limita ao aplicativo, ou seja, ainda não é possível sair do WhatsApp pelo smartphone e continuar escutando o áudio.

Como indica a captura de tela abaixo, o usuário poderá ir para outras conversas ou abas do aplicativo enquanto o reprodutor do áudio fica no topo superior da tela, podendo ser pausado a qualquer momento. Caso ele saia do WhatsApp, o áudio é interrompido automaticamente.