Whatsapp testa integração com ferramenta para transações com criptomoedas

O Meta (antigo Facebook) está lançando um teste limitado de sua carteira digital Novi dentro do Whatsapp, segundo o conglomerado de redes sociais afirmou na última quarta-feira, 8.

Stephane Kasriel, que lidera a divisão da Novi no Meta, anunciou a decisão no Twitter, revelando que um determinado número de indivíduos poderá realizar transações com a stablecoin USDP. Isso ocorre pouco tempo depois de a empresa realizar um projeto piloto com a USDP e a carteira Novi, lançado em outubro nos EUA e na Guatemala.

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7

— Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021