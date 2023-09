Uso de VPN cresce no Brasil e se equipara aos EUA, aponta estudo

Nos últimos dois anos, o Brasil acompanhou um salto no uso de VPN, com uma taxa de adoção que já alcança mais de 60 milhões de pessoas, com cerca de 30% da população usando o protetor de navegação.

É o que mostra um estudo recente conduzido pela NordVPN, que entreviu 151.400 pessoas, em 18 países, incluindo Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido e Austrália.

Nos EUA, o cenário mostra que a VPN já é popular há mais tempo, com um terço da população recorrendo a essa tecnologia para navegar online. Tanto em território nacional quanto norte-americano, as gerações mais engajadas com o uso de VPN são a Geração Y e a Geração X.

Entretanto, o estudo trouxe à tona um fato curioso sobre a Geração Z nos Estados Unidos: apesar de ser considerada a mais ativa digitalmente, demonstra os hábitos menos seguros no uso de VPNs, optando, em sua maioria, por versões gratuitas, o que pode acarretar em riscos à privacidade e segurança, sugere o levantamento.

No Brasil, 46% dos usuários de VPN afirmam que sua principal motivação é proteger dispositivos e contas online. Porém, a preferência ainda é pelas opções gratuitas. Dados apontam que 52,4% dos usuários escolhem serviços de VPN sem custo, enquanto 39% investem em provedores pagos e 12,2% utilizam VPNs corporativos.

Adrianus Warmenhoven, consultor de segurança cibernética da NordVPN, ressalta a necessidade de conscientização sobre a escolha de VPNs: "As pessoas estão mais cientes das VPNs e se preocupam com a segurança dos dados. Contudo, ainda há espaço para melhoria nos hábitos de uso."

O que é uma VPN?

O propósito de utilizar uma VPN é tornar sua conexão mais privada, reforçando sua privacidade e segurança ao conectar-se a servidores de um país específico, como se estivesse "camuflado".

Isso porque permite o acesso a serviços exclusivos de determinadas regiões através de redes estrangeiras. Conexões VPN podem ser estabelecidas manualmente ou através de aplicativos, e frequentemente as empresas responsáveis cobram pelo serviço.

Vantagens ao usar VPN