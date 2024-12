TikTok Shop supera Shein e Sephora em popularidade entre consumidores dos EUA

O TikTok Shop, ferramenta de comércio eletrônico integrada ao aplicativo de vídeos curtos da ByteDance, está transformando o mercado de compras online ao unir entretenimento e consumo. A plataforma já atraiu mais de 500 mil vendedores nos EUA e alcançou US$ 100 milhões em vendas em um único dia na Black Friday de 2024, triplicando o desempenho do ano anterior..

De acordo com um relatório de tendências de consumo de 2025 da Coefficient Capital e de Dan Frommer, do The New Consumer, 80% dos americanos que utilizam o TikTok pelo menos uma vez por mês estão cientes do TikTok Shop, indicando sua crescente influência no mercado.

A pesquisa, que envolveu 11 levantamentos com mais de 3.000 consumidores americanos, revelou que 45% dos entrevistados compraram itens de moda, vestuário e acessórios através do TikTok Shop, enquanto 44% adquiriram produtos de beleza e cuidados pessoais. Outras categorias populares incluem eletrônicos, artigos para o lar, alimentos, brinquedos e livros.

Compra por vídeo: modelo foi consolidado pelo TikTok (Ezra Acayan/Getty Images)

Apesar de seu crescimento acelerado, o TikTok enfrenta desafios significativos nos EUA. Em abril de 2024, o Congresso aprovou a Lei de Proteção dos Americanos contra Aplicativos Controlados por Adversários Estrangeiros, exigindo que a ByteDance, empresa-mãe chinesa do TikTok, venda a operação americana até 19 de janeiro de 2025, sob pena de banimento.

Em dezembro, um tribunal federal de apelações confirmou a constitucionalidade dessa lei, aumentando a pressão sobre a plataforma.

Em resposta, o TikTok lançou recentemente uma promoção oferecendo créditos na loja para usuários que recrutarem novos participantes, numa tentativa de expandir sua base antes do possível banimento. Enquanto isso, influenciadores e criadores de conteúdo estão incentivando seus seguidores a migrar para plataformas alternativas, como Instagram e YouTube, para manterem suas audiências caso o TikTok seja de fato proibido nos EUA.

Perspectivas e desafios futuros

A ascensão do TikTok Shop reflete uma mudança nos hábitos de consumo, especialmente entre as gerações mais jovens que preferem experiências de compra integradas às redes sociais. No entanto, a incerteza regulatória lança uma sombra sobre o futuro da plataforma nos Estados Unidos.

Especialistas sugerem que, caso o banimento se concretize, outras plataformas de comércio eletrônico e redes sociais poderão preencher o vazio deixado pelo TikTok, intensificando a concorrência no setor.