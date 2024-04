TikTok pode lançar dois novos apps: Lite e Notes

Ainda que o TikTok esteja lutando em várias frentes políticas, principalmente nos EUA, sua controladora ByteDance segue forte expandindo os negócios com novos produtos.

Segundo informações do site Musically, o novíssimo TikTok Notes parece estar pronto para ser lançado. Trata-se de um app de compartilhamento de fotos.

O TechCrunch informou que alguns usuários viram notificações pop-up informando que "o TikTok Notes, um novo aplicativo para publicações de fotos, será lançado em breve! Suas postagens de fotos públicas existentes e futuras no TikTok serão exibidas no TikTok Notes".

"Como parte de nosso compromisso contínuo de inovar a experiência do TikTok, estamos explorando maneiras de capacitar nossa comunidade a criar e compartilhar sua criatividade com fotos e textos em um espaço dedicado a esses formatos", disse o porta-voz do TikTok.

O segundo novo aplicativo do TikTok é ainda mais intrigante. Ele se chama TikTok Lite e foi lançado na Espanha e na França até agora , de acordo com o The Information .

Esse é o TikTok "clássico", mas com uma diferença: os usuários ganham pontos por assistir a vídeos e realizar outras atividades no aplicativo.

Esses pontos podem então ser trocados por cartões-presente ou por "moedas" do TikTok - esta última pode ser gasta para dar gorjetas aos criadores.

Na Espanha e na França, o TikTok Lite é apenas para maiores de 18 anos, com um processo de verificação de idade na primeira vez que um usuário tenta reivindicar recompensas.

Especialistas questionam se, caso esse sistema de recompensas se mostre popular, qual será o plano para incorporar esses recursos ao app principal do TikTok.