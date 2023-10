TikTok vai deixar mais fácil ganhar dinheiro com conteúdo na plataforma

Em uma iniciativa recente, o TikTok anunciou mudanças significativas no seu programa Effect Creator Rewards, que paga quem cria na plataforma. Lançado em maio com um fundo de US$6 milhões, o programa tem como objetivo recompensar os criadores por efeitos desenvolvidos por meio da plataforma de realidade aumentada do TikTok, denominada Effect House.

Conforme divulgado, o programa agora estará disponível em 14 países adicionais, dentre os quais estão Brasil, Austrália, Canadá, Finlândia, Indonésia, Irlanda, Japão, Coreia, Malásia, Holanda, Filipinas, Polônia, Emirados Árabes Unidos e Vietnã. Antes dessa expansão, o fundo estava restrito a países como Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido.

Uma das principais modificações é a quantidade de vídeos necessária para que os criadores se qualifiquem ao programa. Atualmente, é preciso ter apenas cinco efeitos publicados e que ao menos três desses efeitos apareçam em 1.000 vídeos.

Em comparação, a versão anterior do programa exigia que um efeito fosse utilizado em 500.000 vídeos para começar a gerar recompensas. Agora, esse número foi reduzido para 200.000 vídeos.

O modelo de pagamento também sofreu alterações. O TikTok está adotando uma taxa de pagamento variável, implicando em pagamentos diferenciados para vídeos que utilizam os efeitos dos criadores, baseado em determinados critérios, como a região de criação do vídeo.

Complementando a série de mudanças, o TikTok revisou seu fundo para criadores anteriormente este ano, lançando o "Creativity Program Beta". Esse novo programa visa proporcionar maior rentabilidade e oportunidades diversificadas aos criadores.

Para ser elegível, é necessário ter pelo menos 18 anos, um mínimo de 10.000 seguidores e atingir a marca de 100.000 visualizações nos últimos 30 dias. Em uma atualização recente, esse programa foi estendido para países como Brasil, França, Alemanha, Japão, Coreia e Reino Unido.

Conforme informações do TechCrunch, o TikTok mencionou que criadores aptos que produzam conteúdo original com mais de um minuto podem ganhar até 20 vezes o valor anteriormente oferecido pelo Creator Fund. Ainda não foi confirmado se o Creativity Program substituirá completamente o Creator Fund, mas existe a possibilidade de que, após a fase beta, o TikTok descontinue o fundo anterior.