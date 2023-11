TikTok planeja lançamento de vídeos pagos na operação da China

O TikTok chinês (que na China chama Douyin) surpreendeu recentemente seus usuários ao anunciar testes para uma nova funcionalidade que pode remodelar significativamente a experiência na plataforma. A empresa está explorando a introdução de vídeos curtos pagos, nos quais os usuários terão que pagar para acessar o conteúdo completo.

De acordo com o acordo de conteúdo pago do TikTok, com data de atualização em 17 de outubro de 2023, e implementação programada para 24 de outubro de 2023, a iniciativa abrange uma ampla variedade de conteúdos, desde vídeos diários até dramas curtos, incluindo vídeos de meio-tempo e transmissões ao vivo.

Os vídeos ao vivo pagos permitirão a visualização em até um dispositivo, enquanto os vídeos sob demanda pagos oferecerão acesso em até cinco dispositivos. Durante o período de serviço pago, os usuários poderão repetir visualizações, com a duração específica sendo determinada pela plataforma.

Quanto à política de reembolso, o conteúdo ao vivo não acessado ou não transmitido pode ser reembolsado em circunstâncias específicas. No entanto, o conteúdo sob demanda é categoricamente não reembolsável, sendo considerado como “bens virtuais” vinculados à conta do usuário.

Ao explorar um vídeo curto pago, os usuários podem assistir gratuitamente aos primeiros segundos, mas o acesso ao conteúdo completo só é concedido mediante pagamento, seguindo as orientações na página relevante. Informações de pagamento incluem detalhes como a capacidade de repetir visualizações, a indisponibilidade de reembolso, um período de serviço pago de 7 dias e a exigência de pelo menos 100.000 seguidores. A plataforma também indica uma comissão de 30%.

As reações dos usuários nas redes sociais e nos comentários dos vídeos pagos variam. Muitos expressaram resistência ao modelo de pagamento, com comentários como “Se isso se popularizar, será o motivo de eu abandonar o TikTok”. Há também pedidos por funcionalidades que permitam bloquear vídeos pagos.

A introdução do pagamento por conteúdo de vídeos curtos pelo TikTok chinês reflete uma tentativa de diversificar suas fontes de receita e oferecer aos criadores de conteúdo uma nova via de monetização. Esse movimento ocorre após o sucesso da plataforma como um hub de transmissões ao vivo de comércio eletrônico, sinalizando uma evolução para atender às necessidades em constante mudança de seus criadores e usuários. O TikTok chinês busca equilibrar inovação e satisfação do usuário enquanto enfrenta as reações variadas de sua comunidade em meio a essa nova empreitada.