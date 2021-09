TikTok já é maior que o YouTube em tempo médio de visualização nos EUA

No mercado disputado das redes sociais e aplicativos de conteúdo não há hegemonia que se mantenha ao longo do tempo. É certo que as coisas mudem em algum momento.

E no ranking de apps de vídeo que mais prendem a atenção dos aficionados por entretenimento, já há um revés. Entre os americanos e britânicos que usam Android, o TikTok já tem mais audiência do que o YouTube, de acordo com um relatório da consultoria AppAnnie.

Nos EUA, o consumo de conteúdo no app chinês TikTok teve uma média mensal de 24 horas e 38 minutos para cada usuário. No YouTube, que pertence ao Google, a consumo médio foi de 22 horas e 40 minutos por mês.

No Reino Unido, a diferença foi maior: média de 26 horas de tempo de visualização por mês no TikTok, contra 16 horas no YouTube.

Os dados foram coletados somente de celulares Android, que possuem 55,3% de participação de mercado nos EUA e 62% dos telefones do Reino Unido.

