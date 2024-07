TikTok impulsiona crescimento da cultura sul-coreana e alcança R$ 777 bilhões

O crescimento exponencial do consumo de produtos culturais coreanos, impulsionado pelas redes sociais, está projetado para quase dobrar, alcançando R$ 777 bilhões (US$ 143 bilhões) até 2030. A popularidade do K-conteúdo, que inclui música, dramas, culinária e cosméticos, tem sido amplificada por plataformas como o TikTok, onde usuários de todo o mundo expressam sua admiração pela cultura coreana. As informações são da Bloomberg.

Segundo uma pesquisa divulgada pelo TikTok e pela empresa de análises Kantar, o mercado de Hallyu, que abrange todas as exportações culturais da Coreia do Sul, atualmente avaliado em R$ 412 bilhões (US$ 76 bilhões), deve crescer substancialmente nos próximos anos, especialmente em mercados-chave como Estados Unidos e Sudeste Asiático.

Comparado ao Japão, o exportador cultural original do norte da Ásia, a produção da Coreia do Sul ainda é relativamente pequena, mas as redes sociais estão ajudando a reduzir essa diferença. Conteúdos no TikTok, da ByteDance, estão cada vez mais abordando tópicos como comida coreana e K-dramas, o que tem impulsionado o engajamento, memes e vendas reais de produtos. Em um caso, as vendas de macarrão Buldak dispararam após a rapper Cardi B fazer uma resenha em vídeo, acumulando quase 40 milhões de visualizações, o que levou as ações da fabricante coreana Samyang Foods a um recorde histórico este ano.

A Coreia do Sul é mais conhecida por suas exportações de bens físicos — desde semicondutores até carros e eletrodomésticos — que ainda dominam economicamente. No entanto, o alcance crescente do Hallyu está gerando efeitos positivos e promete aumentar o poder brando do país e de suas marcas. Isso já criou uma nova geração de multimilionários em arenas criativas como o K-pop e os webtoons.

Na Coreia do Sul, o público do TikTok é menor comparado ao do YouTube e Instagram. Apesar da influência do aplicativo na disseminação da K-cultura internacionalmente, os usuários locais estão mais inclinados a outras plataformas. No entanto, nos EUA e no Sudeste Asiático, a pesquisa revelou que cerca de 80% dos usuários descobriram a cultura coreana pelo TikTok.

A influência do TikTok

O sucesso das tendências globais de K-conteúdo é frequentemente desencadeado por conteúdos secundários de criadores do Sudeste Asiático, mostrando que esse mercado atua como um portal e hub para tendências virais globais em K-conteúdo. O desejo por cultura coreana surge em um momento em que o TikTok está expandindo seu negócio de e-commerce através do TikTok Shop nos EUA e no Sudeste Asiático. Produtos coreanos são um dos segmentos mais promissores para a plataforma social, já que mais da metade dos usuários do TikTok compraram alimentos ou itens cosméticos coreanos diretamente no TikTok Shop.

O gasto global atual com música coreana — incluindo ingressos para shows e conteúdos — deve crescer para cerca de R$ 63 bilhões (US$ 11,6 bilhões) este ano, enquanto os gastos com produtos de beleza e alimentos coreanos também devem crescer para mais de R$ 108 bilhões (US$ 20 bilhões) cada, segundo o relatório.

O momentum deve continuar no próximo ano, com sete em cada dez usuários do TikTok nos EUA e no Sudeste Asiático indicando que seus gastos com alimentos e produtos de beleza coreanos vão aumentar, de acordo com o relatório.