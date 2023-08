TikTok anuncia show de talentos em novo programa ao vivo no app

A plataforma TikTok comunicou nesta segunda-feira, 7, que realizará um concurso virtual de talentos em seu recurso TikTok Live, chamado "Gimme The Mic", no mês de setembro.

A partir de hoje até 16 de agosto, participantes com 18 anos ou mais têm a possibilidade de se inscrever na página de audição no aplicativo. Os usuários devem publicar um vídeo, no idioma local, com, no mínimo, 30 segundos e o hashtag #GimmeTheMic.

Conforme os termos, os vídeos de inscrição não podem ser repetições de publicações anteriores do criador e não devem ter conteúdo sexualmente explícito ou promover substâncias alcoólicas/ilícitas.

No processo seletivo, o TikTok escolherá 30 participantes. Estes avançarão para a semi-final de 1 a 3 de setembro, onde competirão em pares, realizando vídeos ao vivo para a conta @tiktoklive_us. O público poderá votar nas performances ao vivo.

Em 10 de setembro, os dez melhores competirão na Grande Fina. Posteriormente, nos dias 22 e 23 de setembro, ocorrerá a final global.

A final contará com concorrentes de diversos países, e o campeão receberá até 500,000 Diamond rewards, que valem mais do que R$ 25 mil, e uma chance de destaque nos canais oficiais do TikTok.

Seguindo a tradição

Este novo concurso global é mais uma iniciativa do TikTok para apoiar criadores de música emergentes. A plataforma, desde os tempos de Musical.ly (adquirida pela ByteDance em 2017), sempre teve foco em promover músicas, tornando-se responsável por impulsionar muitos sucessos virais.

Por fim, a novidade reforça a estratégia do TikTok em focar no segmento musical, posicionando-se frente a concorrentes como YouTube e Spotify. Recentemente, a empresa introduziu o Elevate, programa voltado para artistas em ascensão, e o “TikTok Music”, um serviço de streaming musical exclusivo para assinantes em países selecionados.