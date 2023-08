Seguradora com acionamento via app tem 97% de satisfação no atendimento

No primeiro semestre de 2023, a Youse contabilizou mais de 53 mil pedidos de assistência registrados. Os serviços mais solicitados incluíram guincho, farmácia, auxílio funeral, táxi e eletricista. A empresa também divulgou que mais de 80% desses pedidos foram feitos através do aplicativo, utilizando a ferramenta de geolocalização, que otimiza o atendimento. Os resultados da empresa demonstram o potencial dos aplicativos móveis para o setor de seguros.

A oferta de uma fermenta acessível, à distancia de alguns toques na tela do celular, elimina complicações no acionamento do seguro. No caso da Youse, os pedidos de reboque para veículos leves e pesados representaram 50% das demandas no Seguro Auto, com um tempo médio de chegada de 50 minutos. O resultado demonstra a praticidade que envolve o uso do aplicativo.

Modalidades de seguro

No Seguro Residencial, os serviços mais requisitados foram o encanador, responsável por 30% das assistências, seguido pelo eletricista com 22% e serviços múltiplos com 11%. Atualmente, a Youse alcança um índice médio de satisfação de 97% no atendimento, com uma média de 84% de nível de serviço atingido.

“O atual cenário do setor de seguros mostra oportunidades de crescimento, o que permite a Youse apresentar os diferenciais dos seus produtos. Por isso, a empresa tem como objetivo mudar a cultura do seguro com a adesão de novos consumidores, para que estes, de fato, consigam ver o valor agregado ao transferirem seus riscos de forma consciente. Somado a isso, ao fazer o acionamento das assistências e coberturas a empresa dá total suporte ao cliente em um momento de urgência e necessidade. Pagos individualmente, estes serviços teriam custo muito maior”, afirma Rodrigo Indeo, Gerente de Operações da Youse.

