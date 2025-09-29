Tecnologia chinesa atrai interesse internacional na 4ª Exposição Global de Comércio Digital

De óculos de realidade aumentada (AR) à impressão 3D, de modelos de imagem médica a plataformas de serviços de talentos com inteligência artificial (IA), a tecnologia chinesa despertou interesse de visitantes e empresários estrangeiros na 4ª Exposição Global de Comércio Digital. A feira mostrou como as soluções digitais da China estão ampliando a presença de produtos e serviços no mercado global.

No estande da Rokid, fabricante de óculos AR, o modelo AI+AR permite sobrepor informações digitais ao ambiente real, oferecendo funções como teleprompter, tradução, navegação, fotografia, pagamento e respostas via IA. Empresários estrangeiros buscaram informações sobre o produto, e um comerciante da África Ocidental demonstrou interesse em se tornar agente da marca.

Inovações médicas reduzem custos e aceleram diagnósticos

Na área médica, no estande da Hangzhou Diagens Biotechnology, foi apresentado o modelo de imagem médica que suporta 19 modalidades e permite criar modelos específicos de doenças com algumas centenas de amostras em poucos dias, reduzindo em mais de 90% o custo de desenvolvimento em comparação a métodos tradicionais.

div]:bg-bg-000/50 [&_pre>div]:border-0.5 [&_pre>div]:border-border-400 [&_.ignore-pre-bg>div]:bg-transparent [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8"> _*]:min-w-0 standard-markdown"> Clones digitais e plataformas de talentos

A Hangzhou Second Life Technology apresentou tecnologia de clones digitais e figuras físicas em 3D. Sob a liderança de Jian Lina, a empresa demonstrou como seu escâner captura características de uma pessoa em 360 graus, gera um modelo tridimensional com algoritmos de IA e imprime uma réplica em 3D. A IA ajusta cores e texturas de pele durante a impressão. Esses avatares digitais podem ser usados em jogos e no metaverso. Segundo Jian, equipamentos da empresa já chegaram a Singapura, Japão, Estados Unidos e regiões da África.

A Putclub Education apresentou a plataforma WiseMatch, baseada em IA, que conecta candidatos e empresas de recrutamento. A ferramenta permite correspondência eficiente de vagas e perfis por meio de diálogo com IA. Funcionários do estande relataram consultas de empresários e visitantes do Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Tailândia, Malásia, Sri Lanka, Paquistão e Nigéria, com interesse na adoção da plataforma.