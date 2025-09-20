O TikTok está vencendo o Instagram; app chinês já é maior em usuários mensais

O TikTok não apenas resistiu às tentativas de banimento nos Estados Unidos como já ultrapassou o Facebook em popularidade mensal. Segundo dados da Similarweb, divulgados pelo Sherwood News, a plataforma chinesa somou 183 milhões de usuários ativos mensais (MAUs) em iOS e Android em agosto — alta de 16% em relação ao ano anterior.

O número coloca o TikTok à frente tanto do Instagram quanto do Facebook, que já foi a maior rede social americana. A soma equivale a mais do que Pinterest e Snapchat juntos, reforçando o domínio do aplicativo entre o público jovem.

Facebook ainda leva vantagem no uso diário, mas por pouco

Nos usuários ativos diários (DAUs), a disputa é mais equilibrada: o TikTok chegou a 102 milhões de pessoas por dia nos EUA, contra 107 milhões do Facebook. A diferença é pequena, e a tendência de crescimento sugere que a rede chinesa pode ultrapassar a rival em breve também nessa métrica.

Embora o Facebook ainda tenha força em desktop e navegação na web, os apps móveis concentram a maior parte da audiência — e é ali que o TikTok dispara.

O que está em jogo

A disputa acontece em meio às negociações para um spin-off do TikTok nos EUA, possivelmente envolvendo a Oracle. Enquanto reguladores discutem segurança nacional, o dado mais imediato é de mercado: o TikTok conquistou a liderança no público mais lucrativo do mundo digital, os jovens americanos.

Esse avanço pressiona diretamente concorrentes como Meta, Snap, Reddit e Pinterest, que dependem da publicidade para crescer e agora veem a plataforma chinesa ocupar cada vez mais espa