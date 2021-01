Site revela quais foram os 10 jogos de celular mais baixados em 2020

Uma pesquisa realizada pelo site Apptopia revelou quais foram os 10 jogos de celular mais baixados durante o ano passado. Sem qualquer surpresa, a primeira colocação ficou com Among Us, fenômeno virtual em 2020. A seleção conta ainda com outros nomes interessantes, como Roblox e PUBG.

Como o ranking foi elaborado por um site independente e não pelas lojas de aplicativos para Android e iOS, não há distinção entre o número de downloads realizados em cada uma das plataformas. Os números abaixo são totais, ou seja, contabilizam os downloads realizados em todas os sistemas operacionais móveis.

Confira a lista dos jogos de celular mais baixados em 2020: