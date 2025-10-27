Setores de alta tecnologia lideram crescimento industrial na China

(Ambipar/Divulgação)
De acordo com dados de notas fiscais de IVA, as empresas chinesas aumentaram seus investimentos em inovação nos primeiros três trimestres de 2025. O valor das aquisições corporativas em pesquisa, desenvolvimento e serviços tecnológicos subiu 6,1% em relação ao mesmo período de 2024, refletindo um crescimento contínuo das forças produtivas.
As empresas “pequenos gigantes”, especializadas e inovadoras, registraram alta de 8,2% na receita de vendas, 4,1 pontos percentuais acima do crescimento observado em 2024.
Os fluxos de recursos científicos e tecnológicos se tornaram mais dinâmicos. O setor de serviços de pesquisa científica e tecnológica, que integra e converte fatores tecnológicos em valor, registrou aumento anual de 22,3% na receita de vendas.
As indústrias intensivas em propriedade intelectual e com alto conteúdo tecnológico cresceram 11,5%.
As indústrias estratégicas emergentes mantêm expansão. As receitas de vendas das indústrias de alta tecnologia e de fabricação de equipamentos aumentaram 15,2% e 9%, respectivamente.
Com a implementação da iniciativa “Inteligência Artificial+”, os setores de fabricação de circuitos integrados, robôs e drones registraram crescimento de 17%, 21,7% e 69,8% nas receitas de vendas.