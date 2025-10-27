Setores de alta tecnologia lideram crescimento industrial na China

De acordo com dados de notas fiscais de IVA, as empresas chinesas aumentaram seus investimentos em inovação nos primeiros três trimestres de 2025. O valor das aquisições corporativas em pesquisa, desenvolvimento e serviços tecnológicos subiu 6,1% em relação ao mesmo período de 2024, refletindo um crescimento contínuo das forças produtivas.

As empresas “pequenos gigantes”, especializadas e inovadoras, registraram alta de 8,2% na receita de vendas, 4,1 pontos percentuais acima do crescimento observado em 2024.

Pesquisa científica

Os fluxos de recursos científicos e tecnológicos se tornaram mais dinâmicos. O setor de serviços de pesquisa científica e tecnológica, que integra e converte fatores tecnológicos em valor, registrou aumento anual de 22,3% na receita de vendas.

As indústrias intensivas em propriedade intelectual e com alto conteúdo tecnológico cresceram 11,5%.

IA+

As indústrias estratégicas emergentes mantêm expansão. As receitas de vendas das indústrias de alta tecnologia e de fabricação de equipamentos aumentaram 15,2% e 9%, respectivamente.

Com a implementação da iniciativa “Inteligência Artificial+”, os setores de fabricação de circuitos integrados, robôs e drones registraram crescimento de 17%, 21,7% e 69,8% nas receitas de vendas.