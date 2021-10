Servidor brasileiro de GTA RP terá sistema de NFTs

O mercado mundial de games só em 2020 teve um faturamento de 178 bilhões de dólares, e agora uma parte deste montante começa a ir para as tecnologias de blockchain, mais especificamente para os NFTs.

Um sinal disto é a nova atualização do servidor brasileiro de GTA roleplay (RP) 'Cidade Alta', de propriedade da Outplay, que começará nesta sexta-feira, 15, a utilizar a tecnologia de NFTs para premiar jogadores com itens exclusivos.

O sistema funcionará por meio de uma parceria com a plataforma Dropull, que fornece ferramentas para marcas gerarem NFTs para suas comunidades.

Logo, semelhante ao Axie Infinity, o maior expoente do gênero, jogar GTA no modo online pode se tornar lucrativo, podendo converter as conquistas dos jogadores em criptomoedas, outros NFTs e regalias.

O servidor, que já foi palco de diversas ativações de marcas como Brahma, Submarino, Jeep e iFood, num primeiro momento, vai liberar para 750 criadores de conteúdo pacotes de carros com modelos exclusivos, que poderão ser adquiridos para serem jogados no metaverso da Cidade Alta e as NFTs poderão, em breve, ser revendidas através da própria plataforma Dropull.

“Esta integração da plataforma ao Cidade Alta é um grande passo para o servidor ampliar o metaverso e se tornar mais democrático ao dar a oportunidade para os jogadores e criadores de conteúdo rentabilizarem suas conquistas. Somos o primeiro servidor de GTA RP a utilizar NFTs e vamos seguir fazendo parte da transformação do universo gamer”, comenta Paulo Benetti, CEO da Outplay.

Os Drops adquiridos terão até 6 modelos de carros exclusivos e poderão ser comprados em média por 1 mil reais Já a venda das NFTs, variará de acordo com a oferta e a procura.