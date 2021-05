Sem celulares, LG aumenta aposta em notebooks no Brasil

Oficialmente fora do ramo de celulares desde abril, agora a sul-coreana LG aumenta sua aposta no mercado de notebooks, que vive boa fase devido ao aumento do tempo das pessoas dentro de casa, seja estudando, seja trabalhando durante a pandemia de covid-19. Os novos aparelhos têm tamanhos de tela de 14 a 17 polegadas e são integrantes da linha LG Gram, que tem como diferenciais a leveza e a certificação de resistência militar.

São duas novas famílias de produtos que chegarão ao mercado brasileiro pelas mãos da LG: a Black Edition, com telas de 16 e 17 polegadas, e a Titanium, com telas de 14, 15 e 17 polegadas.

Na linha Black Edition, os laptops têm telas com resolução de 2560×1600 pixels (acima do padrão Full HD), processadores Intel Core i7 de 11ª geração, 16 GB de RAM e memória SSD de 256 ou 512 GB. A bateria do modelo de 17 polegadas tem autonomia estimada de até 22 horas de uso, enquanto a versão de 16 polegadas tem duração de bateria de até 17 horas de uso, segundo a LG.

Já os produtos da linha Titanium têm uma configuração mais modesta. O processador Intel Core i5 é de décima geração, a RAM é de 8 GB e a memória é de 256 GB. Na versão de 14 polegadas, o laptop pesa menos de 1 kg (999 g). Para atingir esse peso, a fabricante adotou materiais como magnésio e nanocarbono, mas não abriu mão da resistência. Os produtos têm certificação militar MIL-STD-810G para atestar sua resistência para o uso diário. A certificação foi criada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e ressalta a robustez dos equipamentos em diferentes situações, como variações de temperatura, quedas ou diferença de pressão atmosférica.

Confira os preços dos novos notebooks da LG a seguir:

LG Gram Black Edition 17″: R$ 14.499

LG Gram Black Edition 16″: R$ 12.999

LG Gram Titanium 17″: R$ 9.999

LG Gram Titanium 15″: R$ 8.899

LG Gram Titanium 14″ : R$ 7.799

O segmento de computadores no mundo registrou 302 milhões de unidades vendidas no ano de 2020, um crescimento de 13% ante 2019, segundo dados da consultoria IDC. O patamar de vendas acima de 300 milhões ao ano não era registrado desde 2014, mas a necessidade de adaptação ao home office e ao estudo em casa durante a pandemia do novo coronavírus trouxe a necessidade de compra de novos equipamentos dessa categoria. Com isso, a LG adota uma nova estratégia no mercado de consumo ao aumentar sua presença no segmento de notebooks diante da ausência de smartphones.

A onda de alta no setor de laptops é aproveitada em 2021 por diversas marcas, como a Samsung, que lançou recentemente o Galaxy Book S, a Positivo, a Multilaser, a Lenovo e a Dell. Globalmente, as companhias com maiores números de vendas de notebooks são Lenovo, HP e Dell.