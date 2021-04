LG desiste do mercado de smartphones

A sul-coreana LG anunciou ter desistido do mercado de smartphones. A empresa deixou de ser competitiva no setor e decidiu abandoná-lo, deixando espaço para as já consolidadas Samsung e Apple, bem como para empresas chinesas mais novas, como Realme, Xiaomi, e para a HMD Global, que fabrica celulares com a marca Nokia. Nos últimos seis anos, a empresa registrou perdas operacionais de 4,4 bilhões de dólares.

A decisão da LG acontece três meses após o CEO Brian Kwon afirmar que a empresa estava aberta a todas as possibilidades para a sua divisão de celulares.

“Com o encerramento do negócio de MC [comunicações móveis], nossas vendas podem cair no curto prazo, mas esperamos que isso melhore nosso portfólio de negócios e estrutura financeira no médio e longo prazo”, informou a empresa, em nota oficial.

A LG ocupou a terceira colocação no mercado de smartphones brasileiro nos últimos anos. No entanto, globalmente, a empresa tinha tido apenas 1,91% do setor no terceiro trimestre de 2020, segundo a consultoria Counterpoint Research.

Em São Paulo, como informa o TechTudo, o futuro da fábrica de Taubaté e de seus 400 funcionários é incerto e deve ser debatido nesta segunda-feira.

EXAME procurou a LG do Brasil para comentar o caso. Veja, na íntegra, o que disse a empresa:

"Desde o segundo semestre de 2015, o nosso negócio global de celulares tem sofrido uma perda operacional por 23 trimestres consecutivos, resultando em um acumulado de aproximadamente 4,1 bilhões de dólares (US) até o final de 2020.

Depois de avaliar todas as possibilidades para o futuro do nosso negócio de celulares, o Headquarter Global decidiu por fechar esta divisão a fim de fortalecer sua competitividade futura por meio de seleção e foco estratégico.

Como uma companhia que valoriza profundamente a contribuição de cada funcionário, cliente e parceiro LG, nós comunicaremos de forma aberta e transparente durante este processo, buscando uma abordagem justa e pragmática, enquanto atendemos as obrigações jurídicas.

É com tristeza que compartilhamos esta notícia com os nossos clientes e parceiros que ao longo de todos estes anos nos demonstraram confiança e nos deram apoio.

A LG Electronics do Brasil agradece vocês e irá se concentrar fortemente em seus negócios de modo a continuar a fornecer produtos e serviços inovadores que tornarão a vida melhor".