Samsung reconhece falha em Galaxy e prepara correção

O smartphone Galaxy S20 Fan Edition, da sul-coreana Samsung, foi lançado internacionalmente há menos de um mês e apresentou um problema conhecido como "toque fantasma". Usuários do aparelho relatam comandos aleatórios ou mesmo a falta de reconhecimento de interações com a tela.

A Samsung reconheceu o problema, que não se sabe ser de software ou de hardware, e lançará uma correção em uma atualização para o Galaxy S20 Fan Edition. A fabricante recomenda manter os dispositivos sempre atualizados com a versão mais recente do software.

Segundo o site especializado em tecnologia 9To5Google, unidade de testes recebida pela redação apresentava o bug na tela. Outros casos foram relatados no Reddit e no fórum da Samsung.

O novo celular da sul-coreana foi lançado nos Estados Unidos com preço sugerido de 699 dólares — sendo mais acessível que os novos iPhones 12 –, mas ainda não há previsão de lançamento no mercado brasileiro, um dos mais importantes para a Samsung, onde a empresa lidera em vendas, segundo a consultoria IDC.