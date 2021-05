Samsung pisa no acelerador e lança 40 televisores no Brasil

A sul-coreana Samsung acelerou o ritmo de lançamentos em 2021 e, a partir desta quinta-feira, traz ao Brasil 40 novos modelos de smart TVs. Os aparelhos pertencem a quatro linhas principais: Neo QLED, QLED, Crystal UHD e The Frame. A resolução mínima de todas essas famílias de produtos é 4K (quatro vezes mais do que o padrão Full HD). Na linha Neo QLED, há modelos com resolução 8K.

A fabricante aproveita uma onda de crescimento no mercado de televisores, puxada pelo fato de as pessoas estarem passando mais tempo em casa em razão da pandemia de coronavírus. Segundo dados da consultoria GFK, mercado brasileiro de televisores cresceu, em faturamento, 16% em 2020. Neste ano, o setor cresceu 19% no 1º trimestre, considerando o faturamento de TVs de 32 polegadas e acima.

A linha Neo QLED é a única que tem a nova tecnologia da Samsung chamada mini-LED. Ela utiliza iluminação em pequenas zonas e permite controlar a interferência de outras cores na exibição do preto. Com isso, os televisores rivalizam com os aparelhos da LG que têm telas OLED, cujos painéis são compostos por materiais orgânicos que têm iluminação própria, visando melhorar as nuances de preto e cinza.

A Neo QLED tem tamanhos que vão de 55 a 85 polegadas. Todos contam com o sistema operacional Tizen, da Samsung, que possui aplicativos para os principais serviços de streaming de vídeo. Para games, as TVs têm compatibilidade com a tecnologia da Nvidia chamada FreeSync Premium Pro, que evita erros de exibição de jogos. A taxa de atualização de imagem dos televisores é de 120 Hz.

O controle remoto das TVs não utiliza pilhas, mas, sim, uma bateria que pode ser recarregada com energia solar ou com um carregador USB Type-C, adotado na grande maioria dos celulares com sistema Android (como os integrantes da linha Galaxy).

Os preços sugeridos no site da empresa para as TVs Neo QLED vão de 9.999 reais (4K) a 90.999 reais (8K). Vale notar que o modelo de 85 polegadas com tela 8K do ano passado tinha preço sugerido de 94.900 reais. Segundo a GFK, o consumo de TVs com 80 polegadas ou mais teve crescimento de 191% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período no ano passado.

“A Neo QLED chega para reforçar a nossa posição de liderança no mercado e para oferecer a nova tecnologia mini-LED para o mercado brasileiro”, afirma Erico Traldi, diretor da divisão de áudio e vídeo da Samsung, em entrevista para a EXAME.

A linha QLED de 2021 tem apenas três modelos e conta com a tecnologia de pontos quânticos da companhia, também utilizada nas TVs do ano passado. As TVs QLED também ficaram mais finas, com 2,5 cm de espessura, e a tela não tem bordas aparentes. Para games, os televisores contam com o FreeSync e a taxa de atualização de imagem de 120 Hz. Os preços partem de 4.999 reais e chegam a 16.999 reais entre os três modelos disponíveis no site da empresa.

A linha mais popular de televisores da Samsung é a Crystal UHD. Os aparelhos de 2021 ganharam melhoria sonora ao receber um recurso antes disponível apenas nas QLED: o som em movimento. O aparelho simula a emissão sonora de um ponto ou de outro da tela, de acordo com fonte sonora exibida na tela (o som pode vir de cima ou de baixo, por exemplo). O visual dos televisores mudou para ficarem mais parecidos com os da geração passada de QLED. Os preços partem de 3.299 reais e chegam a até 14.399 reais. Entretanto, o novo recurso sonoro está disponível apenas a partir do modelo chamado TU8000.

A categoria que a Samsung chama de “lifestyle” é a que mais cresceu em 2021. O principal modelo é a The Frame, uma TV que tem a proposta de ser um artigo de decoração. Ela pode exibir obras de arte na tela enquanto estiver “desligada”. A linha passa a ter quatro opções de tamanhos: 43, 50, 55 e 65 polegadas.

-

“É parte do nosso papel oferecer ao consumidor produtos que se encaixem com seu estilo. A The Frame tem um apelo de personalização, com a sua obra de arte preferida, sua moldura, suas fotos. Ela se adapta ao estilo do consumidor”, diz Traldi.

A The Serif também chega ao país com proposta semelhante, mas apenas com tamanho de 55 polegadas.

Além de televisores, a Samsung também anunciou o lançamento do projetor The Premiere com resolução 4K que projeta imagem com tamanho equivalente a 120 ou 130 polegadas. A distância necessária para a projeção é de menos de 30 centímetros. Os preços vão de 40 mil a 65 mil reais.