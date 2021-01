Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: qual a diferença entre os smartphones da Samsung?

A Samsung anunciou hoje os novos smartphones da linha Galaxy S21, que chegarão ao mercado global em três modelos diferentes. São eles Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Quais são as diferenças entre eles? Entenda, a seguir, o que muda em cada um dos diferentes celulares.

Galaxy S21 Ultra

A versão Ultra do smartphone da Samsung é a mais cheia de recursos. Ela é o única que tem compatiblidade com as canetas inteligentes S-Pen, disponíveis em celulares e tablets da linha Galaxy Note. Elas permitem reconhecimento de escrita e desenhos na tela do celular.

Galaxy S21 Ultra: aparelho tem compatibilidade com a caneta do Galaxy Note

O aparelho é, também, o maior entre os três e o que tem a maior capacidade de bateria. Ele tem tela de 6,8 polegadas com resolução de 3200×1440 pixels, que é entre as resoluções Full HD e 4K.

A capacidade da bateria do S21 Ultra é de 5.000 mAh.

Nas memórias, as opções são de 128 GB ou 256 GB de espaço com 12 GB de RAM, e há ainda uma vesão com espaço de 512 GB que vem com 16 GB de RAM. A câmera frontal do aparelho tem sensor de 40 megapixels para fotos. Já as câmeras traseiras são quatro: 108 megapixels (wide), 12 megapixels (ultra-wide), e duas teleobjetivas de 10 megapixels. O zoom óptico é de até 10x.

O tamanho do Ultra é de 75,6 x 165,1 x 8,9 mm e seu peso é de 228 gramas. As cores disponíveis serão prata e preto.

O preço sugerido internacionalmente para o S21 Ultra é de 1199 dólares.

Galaxy S21+

O Galaxy S21+ é a versão do meio entre os três. Sua tela é de 6,7 polegadas com resolução Full HD (2400×1080 pixels). Tanto no S21 quanto no S21+, as câmeras traseiras têm 12 megapixels no sensor wide e no sensor ultra-wide (lente similar a de uma GoPro). Há também uma câmera de 64 megapixels de resolução, que é no formato teleobjetiva e tem zoom de até 3x. A memória RAM tem capacidade de 8 GB e a bateria tem 4.800 mAh.

A câmera dianteira do aparelho é de 10 megapixels, enquanto as câmeras traseiras são de 12 MP (wide), 12 MP (ultra-wide) e 64 MP (teleobjetiva com zoom de 3x).

As opções de memória interna são de 128 GB ou 256 GB — não há compatibilidade com cartão microSD.

O tamanho do produto é de 75,6 x 161,5 x 7,8 mm e seu peso é de 202 gramas. As cores disponíveis serão prata, preto e violeta.

O preço sugerido internacionalmente para o S21+ é de 999 dólares.

Galaxy S21

O Galaxy S21 é o mais simples dos três modelos mais sofisticados da Samsung na atualidade. A principal mudança é na construção, que conta com policarbonato em vez de vidro na parte traseira. Como na versão +, a memória RAM tem capacidade de 8 GB. A tela do aparelho tem resolução Full HD (2400×1080 pixels) e tamanho de 6,2 polegadas.

Diferentemente do Ultra e do +, o S21 não possui uma tecnologia de conectividade chamada WB, que é utilizada para encontrar as recém-anunciadas Smart Tags, que são pequenos dispositivos que podem ajudar a localizar qualquer objeto, como uma mochila, ou mesmo um animal de estimação.

A câmera dianteira do S21 é de 10 megapixels, enquanto as câmeras traseiras são de 12 MP (wide), 12 MP (ultra-wide) e 64 MP (teleobjetiva com zoom de 3x).

A capacidade da bateria do S21 é de 4.000 mAh e as opções de memória interna são de 128 GB ou 256 GB. O tamanho do produto é de 71,2 x 151,7 x 7,9 mm e seu peso é de 172 gramas. As cores disponíveis serão branco, cinza, rosa e violeta.

O preço sugerido internacionalmente para o S21 é de 799 dólares.

O que há nos três modelos

Toda a linha Galaxy S21 é compatível com a internet 5G e tem telas com alta taxa de atualização de imagem para melhorar a reprodução de cenas de ação e games, que ganham transições mais suaves. Essa taxa é dinâmica para poupar bateria e pode chegar a 120 Hz.

Os três modelos de smartphones são resistentes à água e à poeira, segundo a certificação IP68. Com isso, eles podem ser megulhados em água doce a profundidade de 1 metro por tempo limitado. A proteção não implica celulares totalmente à prova d’água. A proteção é preventiva para acidentes.

Nas câmeras, os aparelhos contam com o recurso chamado Visão do Diretor, que permitem filmar, ao mesmo tempo, com as câmeras dianteira e traseira. Desse modo, é possívelfazer vídeos que mostrem uma paisagem e o locudor em uma só imagem. Ou duas pessoas conversando. Tudo depende da criatividade do usuário. A função é viabilizada pelo novo processador dos aparelhos, da linha Exynos.

Nenhum dos smartphones da linha S21 conta com memória expansível por cartão de memória, como acontecia no ano passado.