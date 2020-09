Samsung aposta em TV vertical no Brasil

A sul-coreana Samsung aposta em um produto ainda sem igual no mercado brasileiro: uma TV vertical. A The Sero permite exibir o conteúdo de smartphones em uma tela grande, facilitando o uso, por exemplo, do Instagram ou do TikTok. Para não ser limitada a formatos na vertical, a The Sero também pode ser utilizada na horizontal como qualquer outro televisor.

O aparelho é um integrante da família de produtos QLED, topo de linha da Samsung, que tem tela voltada para o máximo de fidelidade de cores, brilho e contraste. A resolução de imagem é 4K, quatro vezes o padrão de imagem Full HD.

Segundo uma pesquisa encomendada pela própria empresa, 70% dos brasileiros têm o hábito de espelhar o smartphone na TV para assistir a algum conteúdo em vídeo.

O Tap View, um recurso presente em smartphones da marca, permite exibir o conteúdo da tela do dispositivo na tela da TV em poucas etapas. Os celulares compatíveis precisam ter o sistema operacional Android 10 ou superior e ser da Samsung. iPhones podem ter a tela espelhada na The Sero por meio do recurso de transmissão AirPlay.

“O lançamento da The Sero nos permite trazer inovação para o mercado de televisores de modo a seduzir o público jovem”, afirma Gustavo Assunção, vice-presidente da divisão de eletrônicos de consumo da Samsung no Brasil.

A nova TV vertical da Samsung chega a mercado nacional por 9.999 reais — na Coreia do Sul, onde foi lançada no ano passado, a TV começou a ser vendida, na época, por um valor equivalente a 1.600 dólares.

Desde 2019, as fabricantes de TVs começaram a permitir o espelhamento de celulares de outras marcas na TV. Antes, por exemplo, não era possível espelhar um iPhone em um televisor. Fabricantes como Samsung, LG e Sony contam com o recurso atualmente, graças a um esforço da Apple tornar-se uma empresa mais voltada para o setor de serviços — e menos dependente do iPhone.

A parceria começou com a Samsung, que não só ganhou a compatibilidade com o AirPlay como também foi a primeira a receber o aplicativo Apple TV+, o rival da Netflix da criadora do iPhone. A Samsung é líder no mercado global de mercado de TVs há 14 anos, segundo a consultoria IHS Markit.