Samsung fecha contrato de US$ 6,65 bilhões para fornecer 5G à Verizon

A sul-coreana Samsung Electronics assinou um contrato de US$ 6 65 bilhões para fornecer à americana Verizon equipamentos de tecnologia 5G.

O acordo da Samsung com a Verizon vai até o final de 2025 e cobre principalmente a infraestrutura 5G, embora inclua também vendas, instalação e manutenção de equipamentos de rede, segundo comunicado da empresa sul-coreana.

A Samsung declinou de especificar detalhes do contrato e a Verizon não respondeu aos pedidos de comentários para a reportagem.

O acordo com a Verizon pode ajudar a impulsionar a Samsung no segmento de 5G, especialmente nos Estados Unidos, na visão de analistas do mercado. A adoção na nova geração de tecnologia deve se expandir significativamente este ano, após o lançamento do primeiro smartphone da Apple habilitado para ela.

Com 13% de market share, a Samsung é a quarta empresa global no fornecimento de equipamentos para 5G, de acordo com a consultoria Dell’Oro. As três primeiras posições são ocupadas, respectivamente, pelas chinesa Huawei, sueca Ericsson e finlandesa Nokia.