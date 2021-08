Galaxy Buds 2: hora de cancelar o barulho

O Galaxy Buds 2 é o mais novo fone de ouvido da Samsung para a era dos fones Bluetooth. O aparelho é compatível com qualquer dispositivo, seja celular, notebook ou TV. Seu principal destaque é a tecnologia de cancelamento de ruído, que reduz a interferência de sons externos na experiência sonora. Leia o review do aparelho a seguir.

Som

A qualidade sonora do Galaxy Buds 2 é especialmente boa para ouvir músicas com predominância de frequências médias e agudas. Nos graves, o desempenho é beneficiado pelo ambiente sonoro proporcionado pela tecnologia de cancelamento ativo de ruído embutida no aparelho.

A experiência de apreciação musical teve boa performance na audiência de rock clássico, música clássica, MPB e pop. Para podcasts, o cancelamento de ruído se mostrou especialmente eficiente. Nesse ponto, chega a ser difícil diferenciar o Galaxy Buds 2 do AirPods Pro, da Apple.

Por fim, o Buds 2 pode reproduzir todo o espectro de frequências sonoras captados por ouvidos humanos, desde de graves de 20 Hz até agudos de 20 mil Hz. Ou seja, ele é capaz, virtualmente, de reproduzir qualquer som.

Usabilidade

O pareamento com o smartphone é simples e prático, como em qualquer fone Bluetooth. Uma vez conectado, o aparelho reproduz todas as mídias e chamadas do celular. Caso você retire os fones das orelhas enquanto estiver ouvindo uma música, a reprodução é automaticamente pausada.

Os controles por toque nos fones funcionam apenas para pausar e retomar a reprodução de mídia. Não é possível pular para a próxima música ou voltar para a anterior, nem ajustar o volume. Em gerações passadas da linha Buds, a Samsung oferecia esses comandos, que podiam ser confusos para os usuários. A aposta no Buds 2 é na simplicidade e isso funciona bem.

O encaixe nas orelhas se mostrou confortável e facilmente adaptável a diferentes formatos de orelha devido à sua flexibilidade nas borrachinhas da ponta. Mesmo em longos períodos de uso, o Buds 2 não chegou a gerar incômodo, nem caiu facilmente das orelhas. Em corridas, entretanto, ele pode escorregar devido à umidade do suor do usuário. Mas ajustes periódicos durante essa atividade resolvem o problema sem grande incômodo.

Bateria

A duração de bateria, com carga completa, pode chegar a cerca de cinco horas de uso contínuo. No entanto, o estojo do fone de ouvido funciona como uma bateria portátil e permite recarregá-lo três vezes, oferecendo uma duração total aproximada de 20 horas de uso antes que seja necessário conectar o Buds 2 a uma tomada.

Com o cancelamento de ruído desligado, a autonomia total da bateria dos fones sobe para até 29 horas. Ou seja, se a bateria estiver no fim ou se você souber que vai usar os fones por muito tempo, vale desligar o cancelamento de ruído.

Para situações de necessidade, cinco minutos de carregamento na tomada oferecem até 60 minutos de uso aos fones.

Conclusão

O Galaxy Buds 2 é um fone de ouvido Bluetooth de ótima qualidade sonora e que se destaca pela tecnologia de cancelamento de ruídos externos. Mesmo quem pensa que não precisa desse tipo de otimização pode ter uma grata surpresa ao notar como ela é capaz de melhorar a experiência sonora mesmo em locais sem muitos ruídos. A autonomia da bateria do aparelho é boa o suficiente para atender à maioria dos usuários que precisam de fones para ir à academia, ouvir músicas no transporte diário ou durante um dia de trabalho. A escolha da compra do Buds 2 pode ser bastante acertada por quem procura um produto para essas situações.

