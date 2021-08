Novo Galaxy Watch 4, da Samsung, mede seu percentual de gordura

O Watch 4 é o relógio mais coeso já lançado pela Samsung até o presente momento. O aparelho usa o sistema do Google para smartwatches, chamado Wear OS, que é bastante intuitivo e tem ótimo visual. O usuário pode facilmente verificar o nível de atividade do seu dia, como o tempo que passou em movimento, quantas horas ficou em pé por alguns minutos e o número de calorias queimadas em exercícios. Leia o review a seguir.

Usabilidade e recursos

Na configuração de fábrica, o relógio já vem com mais de dez modalidades de exercícios físicos que podem ser rapidamente iniciadas. Quem pratica atividades mais específicas pode fazer o download de novos modos quando o produto estiver pareado com o celular.

Uma das principais novidades é a mensuração do percentual de gordura corporal. O indicador é uma métrica popular entre nutricionistas e médicos para diferenciar a massa magra da massa gorda de um paciente, ou seja, para entender com clareza o que é músculo e o que é gordura.

O relógio mede rapidamente o percentual de gordura corporal do usuário, após uma breve configuração de altura e peso. Basta que o usuário ative a medição e coloque os dedos anular e médio sobre os botões do relógio. Em nossos testes, a medição se mostrou também eficiente quanto à medição da balança Mi Scale Body Composition 2, da Xiaomi. Todos os resultados da mensuração do Watch 4 podem ser vistos detalhadamente no aplicativo Samsung Health, a central digital de saúde da empresa.

O Watch 4 também é capaz de fazer tudo que se espera de um relógio inteligente: ver notificações, mandar mensagens rápidas, consultar a previsão do tempo, verificar o calendário, medir o batimento cardíaco, fazer um eletrocardiograma e medir a qualidade do seu sono (com base na movimentação noturna). Com isso, o aparelho é um rival à altura para qualquer smartwatch, incluindo o líder de mercado Apple Watch. Vale notar que o relógio da Samsung é compatível com todos os smartphones recentes que tenham sistema operacional Android e também com todos os iPhones lançados nos últimos anos.

Bateria

Se a sua preocupação é com a bateria do relógio, não há razões para temer. A bateria do Watch 4 dura, pelo menos, um dia inteiro, e o seu carregador o acompanha na caixa. Em nossos testes, a carga caiu 10% durante uma noite de sono. Foi preciso recarregá-lo somente após um dia e meio de uso.

Conclusão

O Galaxy Watch 4 marca uma nova era dos relógios inteligentes da Samsung e torna a concorrência ainda mais séria no mercado de smartwatches no Brasil e no mundo. O dispositivo se destaca, especialmente, pela medição de gordura corporal, algo normalmente encontrado apenas em consultórios de médicos e nutricionistas ou em balanças inteligentes. O sistema operacional maduro e a combinação de sensores de alta qualidade tornam o relógio uma das melhores opções do mercado na atualidade.

