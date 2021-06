Recurso de privacidade do iPhone vai listar dados coletados por terceiros

Na WWDC 2021, a Apple anunciou que elevará ainda mais o nível de controle de privacidade dos seus dispositivos. A partir do iOS 15, que chega aos aparelhos no segundo semestre, será possível impedir que ainda mais informações pessoais sejam rastreadas por terceiros, entre elas o número de IP, a localização e também se um e-mail foi ou não aberto.

Junto disso, a empresa revelou o aplicativo "Privacy Report", que mostrará todas as informações rastreadas por terceiros. Nele, haverá uma lista contendo os destinos de cada dado coletado e quais apps foram os responsáveis pelo rastreio.

Além disso, o sistema também não enviará mais as gravações de voz falando com a Siri para a nuvem, tudo ficará no aparelho, deixando-a mais rápida e eliminando a necessidade de conexão com a internet para tarefas básicas.

Também foi apresentado o ICloud +, uma série de serviços agregados às assinaturas pagas atuais e que não aumenta o valor do plano. Estes são os novos recursos: