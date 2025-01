Quatro dicas para evitar ataques hackers em 2025

O ataque no final de 2024 aos computadores do Departamento do Tesouro dos EUA é um lembrete de que se o governo não é imune a problemas de tecnologia, você também não é. Portanto, manter suas contas e informações on-line seguras é importante.

Além dos hackers capazes de ataques sofisticados, como esses contra o governo dos EUA, ainda há ameaças de pequenos criminosos cibernéticos, disse Etay Maor, estrategista-chefe de segurança da Cato Networks, ao Business Insider.

Ainda assim, os usuários podem usar várias táticas para evitar que hackers e golpistas tenham acesso às suas informações. Aqui estão quatro dicas para aumentar a segurança cibernética e evitar hackers e golpistas digitais em 2025.

Use senhas fortes — e tenha um lugar seguro para controlá-las

Usar a mesma senha repetidamente para contas diferentes facilita o trabalho de um golpista, disse Maor.

Em vez disso, ele apontou para alguns conselhos de longa data: crie uma senha separada para cada conta e torne cada uma "forte" — geralmente, com pelo menos vários caracteres, com uma variedade de letras, números e sinais de pontuação, e sem palavras ou sequências comuns como "123456".

Mas controlar todas essas senhas pode ser difícil. Maor disse que tem um padrão que usa para criar novas senhas. É principalmente seguro, embora ele tenha dito que os hackers podem descobrir seu padrão se obtiverem dados suficientes. Também há software de manutenção de senhas, mas os criminosos também podem hackeá-los.

Esteja ciente de golpes de engenharia social

Alguns golpistas não usam IA, mas confiam em suas próprias habilidades de comunicação e construção de relacionamento para roubar dinheiro ou informações.

Versões básicas desse golpe podem incluir mensagens diretas de pessoas no Facebook ou outros aplicativos de mídia social que tentam fazer amizade com você antes de pedir dinheiro ou informações pessoais.

Evite golpes baseados em IA fazendo um plano com familiares e amigos

Alguns golpistas usam geradores de voz de IA para criar clipes convincentes de pessoas dizendo que estão com problemas e precisam de dinheiro. Os golpistas então ligam para os amigos e parentes do sujeito e usam a voz gerada por IA para enganá-los.

Maor disse que já tem um plano para evitar tais golpes com sua família: eles concordaram com uma "palavra secreta" que podem pedir se receberem uma solicitação que suspeitam que pode ser gerada por IA.

Certifique-se de usar autenticação de dois fatores

Embora já exista há anos, a autenticação de dois fatores — ou seja, pedir a um site ou aplicativo para enviar a você um código por e-mail, mensagem de texto ou chamada que você deve inserir além da sua senha para fazer login — continua sendo uma boa maneira de proteger pessoas não autorizadas de acessar suas contas, disse Maor.

Também é possível usar um aplicativo autenticador como Duo ou Microsoft Authenticator para assinar tentativas de login ou uma chave de segurança física, que, quando usada perto do computador, confirma que é realmente você tentando fazer login.